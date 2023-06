V avtomobilskem centru Emil Frey v Ljubljani so slovenski javnosti predstavili popolnoma električni lahki štirikolesnik citroën ami, ki predstavlja korak naprej v prizadevanju za trajnostno mobilnost in dostopnost električnih vozil širšemu krogu ljudi. Za električnega malčka bo treba odšteti od 9500 evrov naprej, za »dostavniško« izvedenko cargo pa od 8115 evrov plus DDV. Kakor je poudaril direktor podjetja C Automobil Import, d. o. o., Filip Koren, »nas izjemno navdušuje dostopna cena vozila citroën ami, saj dokazuje, da električna mobilnost lahko postane dostopna vsem. Pri tem velja dodati,...