Malce drugačni poletni gadgeti

Podvodni skuter

E-deska awake rävik one leti s 56 km/h. FOTO: Awake

Vodoodporni dron

Dro swellpro spry+ prenese veliko več kot le nekaj kapljic. FOTO: Swellpro

Električna deska

56 km/h doseže e-deska.

V prejšnjem Digiju smo pogledali nekaj zabavnih napravic, ki še kako pridejo prav v teh poletnih dneh, tokrat pa predstavljamo nekaj stvari, ki jih v resnici ne potrebujemo, a bi jih zagotovo imeli. Če ne bi toliko stale ...Geneinno S1 so poimenovali kar podvodni skuter. Nekaj podobnega smo videli v akcijskih in dokumentarnih filmih, v katerih takšne naprave uporabljajo potapljači na daljših razdaljah.V teh časih so podvodni skuterji postali dostopnejši, čeprav še vedno ne gre za nekaj, kar bi mimogrede kupili mulcu. Geneinno S1 ima dve elisi, ki razvijeta 115 N potisne sile in potapljača vlečeta tudi do 6 km/h. Baterija zdrži 45 minut, napolni pa se v poldrugi uri. Če nam uide iz rok, ni problema, saj se sam dvigne na površje. Cena? Skromnih 577 evrov, treba pa ga je še uvoziti v Evropo, saj izvira iz ZDA.V zadnjem času zaradi poostritve zakonov ne vidimo več toliko dronov, a na morju bomo zagotovo videli kakšnega več. A to so sila občutljive napravice, zato so pri kitajski mladi družbi SwellPro razvili dron spry+, ki se ne boji tistih nekaj kapljic vode – še več, zna vzleteti z vodne gladine, ne zmoti pa ga niti, če se potopi.Tudi daljinec je vodoodporen in torej primeren za videosnemanje vodnih športov, saj ima vdelano akcijsko kamero z ultra visoko ločljivostjo 4K. Seveda zna le spremljati upravljavca in se na ukaz sam vrniti k njemu. Redna cena je nekaj čez tisoč evrov, a je trenutno znižana za dva stotaka, poštnina v EU pa je brezplačna.Za konec pa nekaj bolj odbitega in dragega. Za obale, kjer ni valov, je kot nalašč električna deska za valove. Zaradi sestave iz ogljikovih vlaken zlahka doseže visoke hitrosti: menda vse tja do 56 km/h!Tudi pospeški so odlični: 50 km/h doseže v štirih sekundah, če se njen »pilot« zna obdržati na njej. Baterija naj bi zdržala do 40 minut mešane vožnje, lahko pa jo tudi preprosto zamenjamo. In cena? Švedski Awake elektrificirano desko rävik one prodaja za 10.900 evrov (brez DDV).