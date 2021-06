Malce drugačen vstop v kočevsko preteklost (FOTO)

Aplikacija je dostopna prek telefona ali tablice.

Med drugim so obudili kočevski grad.

Dodani so gozdni prebivalci destinacije.

Za razvoj trajnostnega turizma so danes ključnega pomena inovativna in avtentična doživetja, vse bolj tudi v povezavi s sodobnimi tehnologijami. Podjetniški inkubator Kočevje v sodelovanju s partnerji že od leta 2017 razvija tovrstno izkušnjo z uporabo obogatene resničnosti (AR – augmented reality) v obliki aplikacije TravelAR Slovenia. Ob 550-letnici mesta Kočevje je na mestni ploščadi postavljen turistični AR-pano, ki prek aplikacije obiskovalcem predstavlja zgodovino porušenega kočevskega gradu in mesta ter tudi znamenite gozdne prebivalce.Aplikacija je dostopna prek telefona ali tablice in ponuja različne vsebine, po katerih lahko sicer brskate tudi iz domačega naslanjača, a za pravo doživetje obogatene resničnosti se morate seveda znajti v samem mestu. Na telefonu zaženete aplikacijo, jo usmerite v AR-pano in že ste vstopili v preteklost. Odkrivanje zgodovine pa je seveda najbolj zanimivo z AR-očali.V okviru projekta TravelAR so mentorji CtrlArt in zavzeti lokalci najprej s pomočjo sodobne tehnologije v 3D-modelu obudili kočevski grad, ki je bil v drugi svetovni vojni popolnoma porušen. Zanimiva pripoved, ki jo poganja obogatena resničnost, oživlja pestro zgodovino mesta, vse do danes. V aplikaciji so predstavljene še štiri druge točke v mestu: cerkev sv. Jerneja, Pokrajinski muzej Kočevje in stolp ter tipična kočevarska jed pobolica. Uporabnike skozi pot zgodovine popelje avtentični kočevski krošnjar kot 3D-lik v prostoru. Nazadnje so bili dodani še gozdni prebivalci destinacije Kočevsko. Skupaj z Zavodom Kočevsko so udeleženci izobraževanj 3D-modeliranja na kočevskem inkubatorju za pet značilnih gozdnih prebivalcev (medveda, volka, risa, orla belorepca in polha) ustvarili 3D-modele, ki si jih lahko skupaj z njihovimi opisi ogledamo skozi aplikacijo.Kot napovedujejo v Podjetniškem inkubatorju Kočevje, je naslednji korak platforma, kjer bodo lahko skupine uporabnikov same ustvarjale vsebino in jo umestile na pravo geolokacijo, ta vsebina pa bo potem prikazana s pomočjo obogatene resničnosti na tistem določenem prostoru. Gonilna sila tega razvoja je namreč skupnost sama. Udeležence projekta TravelAR naučijo 3D-modeliranja, to pa jim v nadaljevanju omogoča, da rekonstruirajo pomembne kraje kulturne dediščine v svojem kraju, gradijo interaktivne pripovedi in prispevajo k aplikaciji. Do danes se je aplikacija razvijala za mesti Kočevje in Črnomelj, cilj pa je vpeljava modela po vsej državi. Projekt je opazil tudi tehnološki velikan Epson, ki je ravno to slovensko aplikacijo leta 2018 uporabil za predstavitev novih AR-očal Moverio.