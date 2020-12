Majolike so se vrnile v Kamnik

Irena Radej pri poslikavi Fotografiji: Primož Hieng



Že leta 1740 je mesto Ljubljana sklenilo postaviti lastno majolikarno.

Kot simbol dobre in vesele družbe jo opevajo ljudske pesmi.

Če boste v naslednjih dneh obiskali Medobčinski muzej Kamnik na gradu Zaprice, si vsekakor oglejte razstavo Slovenska majolika, ki je nastala v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, kjer je bila tudi najprej na ogled, zdaj pa so jo preselili v Kamnik.Majolika ima v slovenski tradiciji poseben status, postala je tako rekoč mitološki predmet, tesno povezan s samobitnostjo slovenskega naroda. Kot simbol dobre in vesele družbe jo opevajo ljudske pesmi.Marsikdo pozna ročke za vino – majolike, izdelke ljudskih lončarjev. Najbolj pa so znane tiste, ki jih je izdelovala keramična tovarna Svit Kamnik od začetka 50. let 20. stoletja do konca svojega obstoja leta 2008.Opremljene so z grbi mest, cvetličnimi aranžmaji ali voščili za pomembne življenjske obletnice in prelomnice, bile so priljubljeno darilo in okras domače kuhinje. Vendar pa ročk za vino – majolik niso izdelovali edini, mnoge nove motive in vzorce so tej tradicionalni obliki dodali v ljubljanski tovarni Dekor, ki jo je ustanovil Jože Karlovšek.Posebna oblika ročke za vino je ime dobila po keramični tehniki majolika, ta pa je poimenovana po španskem otoku Majorka. Tehniko so v 15. in 16. stoletju izpopolnili v Italiji, od koder izvira tudi ta oblika posode. Na Slovenskem so jih izdelovati šele v prvih desetletjih 19. stoletja.Sicer pa je že leta 1740 mesto Ljubljana sklenilo postaviti lastno majolikarno, ki so jo kmalu nato tudi zgradili. To je bila prva tovarna te vrste v Ljubljani in sploh na slovenskem ozemlju. V avstrijski monarhiji je bila starejša le tista, ki jo je ustanovil Johann Michael Moser leta 1737 pri Salzburgu. Sledile so majolikarne v Trstu, ki se omenjajo šele v drugi polovici 18. stoletja.Prav Kamnik je bil na prehodu v novi vek za Ljubljano prvo in najbogatejše mesto na Kranjskem. Toda kolo časa se je obrnilo. Že pozabljeni sloves obrtniškega Kamnika je sredi 19. stoletja spet dvigala keramika.Preteklost kamniške majolike, ki je postala tudi simbol vse Slovenije in vseh vinorodnih krajev, je nadvse zanimiva. Zagotovo jo poznajo po vsem svetu, od čisto majhnih do pol metra visokih, saj so jih izdelovali v enajstih velikostih in z različnimi motivi. Kamniška majolika je zares nekaj posebnega, ima pa tudi dolgoletno tradicijo, ki je stara 160 let.