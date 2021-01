Majhni pripomočki za samostojno nego

Za starejše je idealna moderna kopalnica s tušem, kjer na tleh ni nobenih ovir. FOTO: Thapakorn Rujipak/Getty Images

Pri načrtovanju nove kopalnice mislimo na praktično uporabnost na stara leta, obstoječo pa čim bolj prilagodimo.

Slej ko prej pride čas, ko je treba razmisliti, kako urediti kopalnico za starejše. Običajno jo obnavljamo na deset, morda petnajst ali še več let, zato je dobro temeljito premisliti, kakšne potrebe bomo imeli na primer po desetih letih. Na starost mislimo ob prenovi najpozneje takrat, ko gremo v pokoj.Pomembno je, da je kopalnica urejena tako, da bo čim manj možnosti za zdrse in padce, ki so lahko usodni. Kopalna kad, tuš kabina in tudi tla kopalnice so drseči, zlasti mokri, zato naj bo na stenah dovolj ročajev, ki se jih lahko oprimemo, na tleh pa protidrsne gumirane podloge. Nikar ne polagajmo na tla navadnih preprog ali brisač, ki so lahko prava past. Idealna kopalnica za starejše ima tuš kabino namesto kopalne kadi, najbolje brez vseh robov ali stopnic.Podobne prilagoditve kot starejši potrebujejo tudi drugi gibalno ovirani. Lahko se hitro zgodi, na primer ob poškodbi ali bolezni, da ne moremo več v kad, kopalnice pa ne moremo kar tako popolnoma prenoviti. Zato pa lahko obstoječo opremimo tako, da bo starejši ali drugi gibalno ovirani kar se da samostojen pri vsakdanji negi. V trgovinah s kopalniško opremo lahko kupimo številne pripomočke, ki bodo pri tem v veliko pomoč.Če imamo kad, na zunanji rob namestimo ročaj, da se lahko ob stopanju čez rob dobro primemo, vanjo pa namestimo desko, na katero sedemo med umivanjem. Ne pozabimo na nedrsečo podlogo, ki jo namestimo na dno kadi in na tla zraven nje. Vstopanje v tuš kabino je vsekakor lažje, a tudi tu namestimo ročaj, na tla nedrsečo podlogo, pod prho pa stolček, na katerega sedemo med prhanjem.Na stara leta je tudi počepniti težje, zato je marsikomu straniščna školjka standardne višine prenizka. Da ne bi razbijali kopalnice in je prestavljali, kupimo ustrezen nastavek, ki ga namestimo na školjko, zelo dobrodošel pa je tudi ročaj ob njej. Če je školjka ob steni, ga namestimo tja, sicer pa kupimo samostoječega, ki ga pritrdimo v tla.Za starejšega je lahko ovira tudi prag ob vhodu v kopalnico, ki ga zravnamo s klančino. Ob urejanju kopalnice pomislimo tudi na malenkosti, na primer, da bodo brisače dosegljive in da bo dovolj odlagalnih površin.