Majhne, a odlične slušalke

Ameriški Bose je znamka, ki si je ustvarila ime z naprednimi tehničnimi rešitvami, kako iz čim manjšega zvočnika izvleči čim več zvoka, zelo zgodaj pa so se začeli ukvarjati tudi z aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice (ANC). Njihova dognanja in izkušnje se še kako dobro čutijo v ušesnih slušalkah quietcomfort ultra earbuds, ki poslušalca razvajajo z odličnim zvokom, hkrati pa mu ponujajo učinkovito nevtralizacijo hrupa, kakor temu sami pravijo.

Baterija zdrži šest ur, polnilna škatlica pa ima dovolj energije za tri dodatna polnjenja.

Njihov dizajn je malce drugačen, pri čemer so se potrudili za dobro izolacijo in udobje, ko jih vtaknemo v uho. V embalaži poleg silikonskih vložkov, ki se prilagodijo našemu ušesnemu kanalu, najdemo dodatne obročke, ki poskrbijo, da se slušalka dobro oprime. In res ostanejo udobne tudi pri daljši uporabi.

Vrhunski zvok

A najpomembnejši je zvok. Ta je res vrhunski, pri čemer imajo široko in podrobno zvočno sliko, jasne visoke in srednje tone ter natančne in močne base. Saj vem, da je težko opisovati dober zvok na papirju, ampak ultrice so se izkazale pri najrazličnejših glasbenih žanrih; nikjer se ni zgodilo, da ne bi slišal prav vsake podrobnosti oziroma da bi bil zvok kdaj popačen ali razmazan, kar se dogaja pri cenejših slušalkah.

Pohvaliti je treba tudi ANC, ki odlično nevtralizira hrup iz okolice, hkrati pa se znajo slušalke prilagajati dogajanju v okolici, če nas kdo ogovori, ipd. Vse to in še več, denimo potopni zvok (angl. immersive sound), ki se odziva na naše gibanje in premike glave, lahko nastavljamo v aplikaciji bose music, brez katere pač ne gre.