Majhna, toda udobna

Otroci za svoje veselje v kopalnici potrebujejo kad. To je njihov prvi bazen, kjer se naučijo potopiti glavo v vodo in zadrževati dih. A kad je na jesen življenja, ko postanemo počasni in nerodni, v kopalnici vse prej kot dobrodošla. Enako velja za tuš kabino z visokim robom. Moteče so lahko tudi steklene stene kabine. Ena od rešitev je t. i. walk in model tuša, odprta prha, torej, brez kabine ali steklene predelne stene. Privoščimo si jo lahko celo v kopalnici, ki meri pičle štiri kvadratne metre. Vanjo bomo zlahka postavili še manjši umivalnik, pralni stroj in wc.

Pri odprtem tušu so pod nogami ploščice, ki jih keramik položi na prej položeno hidroizolacijo.

Vse, kar potrebujemo

Čeprav nobena kopalnica ni pravilni kvadrat, bomo poskušali predstaviti, kako to izpeljemo v prostoru, velikem 2x2 metra. A preden začnemo fantazirati o barvi ploščic in luči na stropu – pri prenovi kopalnice se vse začne pri veceju. Ker je vezan na glavno vertikalno odvodno cev, ga lahko v prostoru premaknemo za deset, morda 20 centimetrov. Če ga želimo prestaviti na drugi konec prostora, je to zelo zahteven projekt, ki običajno ni smiseln. Če školjka stoji v levem kotu, naj tam ostane, pozicijo pralnega stroja, tuša ali umivalnika pa zlahka prilagodimo.

Mini, a funkcionalna FOTO: Getty Images

Če je školjka na levi v zgornjem kotu, bomo v desni zgornji kot od vrat postavili tuš. Bočni rob školjke mora biti odmaknjen od stene najmanj 16 centimetrov, da nanjo udobno sedemo. To pomeni, da nam na drugi strani med školjko in steno ostane še 130 centimetrov, kar je dovolj, da v desni kot postavimo odprti tuš, brez kabine ali predelnega stekla. Ob normalnem prhanju z dežjem ali tuš ročico kapljice špricajo do 110 centimetrov daleč. Kakšna seveda pade tudi dlje. V desni spodnji kot, desno od vrat, postavimo umivalnik, v levi kot od vrat pa pralni stroj. Tako smo v miniaturno kopalnico stlačili vse, kar potrebujemo.

Ima vse, kar imajo velike, tudi odprto prho. FOTO: In4mal/Getty Images

Dobrodošlo talno gretje

V taki kopalnici se bomo sprehodili od vrat pod tuš. Na levo ali desno steno pod tušem lahko montiramo oprijemalo. Radiator lestev bo prišla na levo med pralni stroj in vece školjko, bojler nad pralni stroj.

Z mislijo na starost namestimo oprijemalo. FOTO: Cerro_photography/Getty Images

Walk in tuš pomeni, da pod nogami ostanejo ploščice, ki jih keramik položi na prej položeno hidroizolacijo. Tla so po tuširanju mokra in jih je treba vsakokrat pobrisati. Lahko pa si omislimo električno talno gretje, ki v bloku ni potrebno zaradi ogrevanja kopalnice, saj so te dovolj tople, ampak predvsem zato, da se tla hitro posušijo. Tako se izognemo brisanju tal pa še noge se nam posušijo. Talno gretje mora nujno imeti termostat, dobro je tudi stikalo pred vrati kopalnice, lahko celo časovnik, ki ga nastavimo denimo na pol ure. To je dovolj časa, da se bodo tla v kopalnici posušila.