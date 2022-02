Majhna stanovanja: Čim več na steno

Pri aktualnih cenah si lahko redki privoščijo večjo nepremičnino, mnogi se zanjo ne odločijo tudi zato, ker se ne želijo zadolžiti ali pa velikega prostora preprosto ne potrebujejo. Z večjim stanovanjem namreč pridejo višji stroški, več je tudi pospravljanja in čiščenja, poleg tega so lahko manjša stanovanja videti zelo ljubko in domačno, treba jih je le primerno opremiti. Znano je, da manjši prostor vizualno povečajo svetle barve in ogledala, k temu pa lahko dodamo še druge svetleče površine, denimo ploščice.

Drsna vrata zavzamejo veliko manj prostora kot klasična. FOTO: Vicnt/Getty Images

Te še zdaleč niso primerne le za kuhinje in kopalnice, z njimi lahko denimo popestrimo domačo pisarno, hodnik ali naključno steno, najbolje tisto, ki je blizu okna, saj bo gladka površina keramičnih ploščic odbijala svetlobo in ustvarila prijetno vzdušje, prostor pa bo videti večji. Še posebno mansardni. Manjše stanovanje bo videti povsem drugače, če se znebimo klasičnih vrat in namesto njih vgradimo drsna, še najbolje takšna s steklenim oknom.

Povsem steklena vrata morda niso najboljša izbira, saj ne omogočajo zasebnosti, ko te ne potrebujemo, pa lahko drsna vrata tako in tako odpremo in v trenutku smo dobili odprt tloris. Drsna vrata si lahko omislimo tudi v garsonjerah in z njimi, kadar dobimo goste, pred pogledi zaščitimo dele stanovanja, ki jih ne želimo razkazovati, denimo spalnico.

Sedežna garnitura in jedilna miza naj ne zavzameta preveč prostora.

Ker takšna vrata drsijo po tankem okovju, zanje ne potrebujemo veliko prostora, hkrati so privlačna na pogled in seveda zelo uporabna.

Da v majhni dnevni sobi ne bi po nepotrebnem zapravljali prostora, televizijski zaslon namestimo na steno, namesto da bi ga postavili na polico oziroma regal. Na slednjega je v dnevni sobi, kjer primanjkuje prostora, bolje povsem pozabiti. Raje na steno namestimo nekaj polic, kamor pospravimo reči, ki jih nujno potrebujemo v dnevni sobi, namesto lesene klubske mizice pa si omislimo stekleno, ki bo manj vidna in tako manj moteča. Prostor bo manj natlačen in bo bolje dihal, zato se bomo v njem bolje počutili.

Prav tako ne gre pretiravati z velikostjo sedežne garniture. Da se ne bi počutili utesnjeno, naj bo okrog nje dovolj prostora, da se lahko nemoteno gibamo. Četudi so nam ogromni kavči in kotne garniture všeč, nanje raje pozabimo in si omislimo dvosed, morda celo zgolj dva naslanjača ali vreči za sedenje. Če pogosto gostimo prijatelje, lahko kupimo nekaj zložljivih stolov, ki so cenovno zelo ugodni in jih je povsem enostavno pospraviti. Če se raje družimo za jedilno mizo, za manjše prostore izberemo okroglo. Okoli nje lahko namreč posedemo več ljudi kot okoli kvadratne.

Prostor bodo povečali svetle barve, ogledala ter gladke in svetleče površine.

Tudi pri nakupu mize je treba paziti, da ne bo zavzela preveč prostora, k velikosti je treba vračunati še stole, ki jih moramo potegniti izpod mize, da lahko nanje sedemo. Še najmanjša težava je majhna spalnica. Ne nazadnje strokovnjaki, ki se ukvarjajo s kakovostjo bivanja, priporočajo, da je ta prostor namenjen zgolj in samo spanju, zato v njej veliko več kot postelje in omare ne potrebujemo. Namesto nočnih omaric raje uporabimo polico, ki jo pritrdimo na steno in jo uporabljamo izključno za odlaganje reči. Če potrebujemo nočno lučko, jo pritrdimo na steno ali ogrodje postelje.