Majhen korak pred spanjem, ki vam bo pomagal hitreje zaspati

Ker večino ljudi na tem svetu zjutraj budi budilka in nimajo možnosti poznih juter, je zato pomembno, da se zvečer v posteljo odpravimo dovolj zgodaj. Le tako bomo prespali dovoljšen del noči in se zbudili spočiti. Nekateri imajo s spancem precejšnje težave in če tudi vi zvečer težko prikličete spanec, predlagamo, da preizkusite spodnji trik.

Več na deloindom.si.