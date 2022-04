Magnolije: Starodavna drevesa z osupljivimi cvetovi

Najbrž nisem edina, ki si v tem času želi, da bi magnolije kar se da počasi razpirale cvetove in bi jih lahko občudovala v vseh fazah, od deviškosti do osutja. Ampak kot nalašč se v njihovem času dogajajo nenadne vremenske spremembe in se zaradi toplote hitro osujejo ali cvetni listi porjavijo zaradi zmrzali.

Več na deloindom.si.