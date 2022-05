Naš nasvet: madežev ne drgnite

Eden letošnjih trendov je pohištvo iz ratana, ki se še posebno lepo poda na terase in balkone, polne zelenja, naravnih tonov in materialov. A tovrstno pohištvo ni najbolj trpežno, gre namreč za material, ki ga pridobijo iz določenih vrst vzpenjajočih se palm, ki uspevajo v glavnem v gozdovih jugovzhodne Azije.

Na terasah in balkonih je že dolgo priljubljen. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Čeprav so v zadnjih desetletjih, odkar je pohištvo iz ratana tako zelo priljubljeno, palme poskušali tudi gojiti, pa večino materiala še vedno pridobivajo iz palm, ki rastejo v divjini, njihovo število pa se zaradi izsekavanja gozdov manjša. Tudi to je eden od razlogov, da je treba za mize, stole in druge kose iz tega materiala dobro skrbeti, da nam bodo dolgo služili.

Priporočljivo je, da s pohištva vsak teden temeljito obrišemo prah. Ta se namreč hitro nabere v vseh špranjah, ki jih pri pletenih kosih ni malo, sčasoma pa ga bo vedno težje odstraniti. Še posebno to velja za zunanje pohištvo spomladi, ko je v zraku ogromno cvetnega prahu in žuželk, ki si iščejo primeren prostor za domovanje, in zagotovo jim bosta všeč stol ali miza. Če redno tedensko brišemo prah, bo za to dovolj vlažna krpa iz mikrofibre ali sesalnik z nastavkom za čiščenje oblazinjenih površin. Dogajajo se tudi nesreče in na pohištvu kdaj konča kakšen zalogaj ali požirek pijače, a ni razloga za paniko, treba se je le hitro odzvati.

Z mešanico belila na osnovi klora in tople vode očistimo plesen.

Enako kot pri tkaninah in drugih materialih tudi madežev na ratanu ne drgnemo, saj jih bomo tako le potisnili globlje v les. Tekočino zgolj nežno popivnamo, bolj goste madeže pa previdno postrgamo s topim nožkom ali žlico. Nato v obeh primerih predel obrišemo z vlažno krpo iz mikrofibre ter pustimo, da se na zraku posuši.

Če madeža nismo opazili pravočasno in se je že posušil, ga nežno zdrgnemo s suho ščetko in pazimo, da se ratana čim manj dotikamo. Nato na mokro krpo kanemo kapljico detergenta za pomivanje posode, madež obrišemo in vse skupaj postavimo na sonce, da se material posuši.

Da bo ratan čim dlje kot nov, ga enkrat na mesec očistimo z mešanico litra tople vode in čajno žličko detergenta za pomivanje posode. Dobro premešamo, da se tekočina speni, nato vanjo pomočimo krpo, dobro ožamemo in obrišemo kose.

Na koncu krpo dobro speremo in vse obrišemo še samo z vodo, pri tem pa pazimo, da lesa ne močimo preveč. Krpo zato vedno najprej ožamemo, pohištva iz ratana nikoli ne spiramo s cevjo za zalivanje. Če smo na zunanje stole in mize nekoliko pozabili in se je na njih nabrala umazanija, ji zgolj mokra krpa ni kos, to zamenjamo z zobno ščetko z mehkimi ščetinami, a jo uporabimo samo na predelih, ki so res umazani, in nikoli ne drgnemo premočno.

Umazanije, ki ji mokra krpa ni kos, se lotimo z zobno ščetko z mehkimi ščetinami.

Zgodi se, da pohištva med zimo nismo pravilno spravili in je začelo plesneti. V tem primeru v razmerju ena proti ena zmešamo belilo na osnovi klora in toplo vodo. Vanj pomočimo krpo in obrišemo predele, na katerih smo opazili plesen, še prej pa si nadenemo rokavice, belilo namreč na nežno kožo dlani ne vpliva najbolje. Tudi v tem primeru pazimo, da krpa ni premokra, ko končamo, pa pohištvo čim hitreje odnesemo na sonce in pustimo, da se posuši.