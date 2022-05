Mačke z gredic prežene kis. Razkrivamo načine, kako se jih znebiti

Vrtnarjenje je hobi, ki prinaša številne prednosti. Ne samo da je na gredicah vse do pozne jeseni na voljo domača zelenjava, obdelovanje zemlje in skrb za rastline prinašata še fizično ter duševno korist. Na žalost trud včasih izničijo živali, ki se na vrt povabijo same in uničijo pridelek. Poglejte, kako se pred njimi zavarovati varno, humano, a učinkovito.

Ovira za zajčke in jazbece je lahko nižja ograja. FOTO: Coramueller/Getty Images

Preden se podate v obrambo svojih posevkov, ugotovite, kdo obiskuje vaš vrt. Šele ko boste spoznali gosta, boste lahko učinkovito ukrepali. Najpogosteje se na njem gostijo srne, zajci, jazbeci, tudi jeleni, včasih nanj zaidejo domače mačke in psi, ki s kopanjem zemlje in iztrebljanjem vanjo povzročajo škodo.

Če bi se radi znebili mačk, na gredice ali okoli vrta posadite zelišča in cvetove, katerih vonja ne prenesejo, denimo sivko in meto. Mačke ne marajo vonja citrusov, zato okoli gredic potresite njihove olupke in jih redno menjajte. Pomaga tudi kis, ki ga v lončkih postavite na gredice, najučinkovitejše pa jih z vrta odžene kakovostna zastirka, denimo iz slame, ki jim preprečuje kopanje lukenj za iztrebljanje.

Pomoč vonja in zvoka

Eden od načinov obrambe pred nezaželenimi gosti je uporaba repelentov. To so snovi, ki delujejo na osnovi vonja. Obstaja veliko komercialnih repelentov, nekateri po vonju spominjajo na plenilce, lahko si pomagate tudi z naravnimi: človeški lasje denimo odganjajo srne, te prav tako ne marajo vonja po milu.

Omislite si preprosta strašila. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

Kose privežite na veje ali količke v okolici vrta. Repelenti so učinkoviti, kadar natančno veste, kdo zahaja na vrt (tako lahko izberete tiste, ki so namenjeni določeni vrsti), in kadar nanj prihaja manj živali. Žal se vse sčasoma privadijo na vonj in ga začno dojemati kot nenevarnega.

Podobno velja za zvočne ali vidne odganjalce živali. V prvem primeru so to na vrt nameščene naprave, ki oddajajo neprijetne in moteče zvoke ali take, ki jih spominjajo na nevarnost. Vidni odganjalci so preprosta strašila v obliki svetlečih trakov, figur živali, raznih svetlečih in zvočnih obešank ter podobnih predmetov, ki se jih morebitni obiskovalci ustrašijo. A žal tudi pri teh živali sčasoma spoznajo, da ne gre za resnično nevarnost, in take ovire zanje postanejo neučinkovite. Zato si jih je dobro priskrbeti več in jih občasno zamenjati.

Visoka ograja

Ne pozabite na ptice: če se gostijo z jagodičevjem, grmičke ribeza, borovnic, kosmulj in gredice jagod pokrijte z zaščitno mrežo.

Najboljši način za obrambo pred divjimi živalmi je primerna ograja. Visoka približno en meter bo zaščitila pred manjšimi, denimo zajci in jazbeci. Vedeti je treba, da so zlasti zajci izjemni kopači in lahko dostop do gredic izkopljejo pod fizično oviro. Če vaš vrt obiskujejo dolgouščki, ograjo vkopljite vsaj pol metra v zemljo. Pred srnami vas bo obvarovala ograja, visoka najmanj meter in pol, pred jeleni bo treba postaviti še višjo, najmanj dva metra.

Ograja bo torej fizično preprečila dostop do gredic. Če nimate možnosti, da bi jo postavili, ne obupajte nad vrtnarjenjem, temveč sodelujte z naravo in posadite nekaj rastlin več. Če vaš vrt obiskujejo ptice, zajčki ali srne, bo pridelka dovolj za vas in za vaše goste iz narave.