Mačeha me prosi, naj ji posodim denar, a noče, da za to izve moj oče

Vse skupaj me je zelo prizadelo, zato sem takrat vso energijo vložila v svojo kariero. Res sem bila predana delu, in čeprav sem se sprva soočala z veliko izzivi in težavami, sem kmalu uspela in začela na veliko služiti. Danes lahko rečem, da sem precej bogata in finančno lepo preskrbljena ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.