Lupine z vrta preženejo mačke

Jajčne lupine navadno zavržemo, v resnici pa jih lahko uporabimo na različne načine, v gospodinjstvu in na vrtu. Poglejte, kje vam lahko pridejo prav.Morda nikoli niste razmišljali, da so jajčne lupine uporabne v kozmetiki. Posušene najprej zdrobite, nato jih v mlinčku za kavo zmeljite v fin prah. Tega zmešajte s stepenim beljakom in tako pripravljeno masko nanesite na obraz. Počakajte, da se posuši, in jo sperite s hladno vodo. Koža bo po takšni negi nahranjena s številnimi koristnimi minerali, ki se skrivajo v jajčni lupini, ter z beljakovinami, ki so sestavina beljaka. Kar pomeni, da bo na otip nežna, na pogled pa gladka in zdrava.Druga, malce manj znana možnost uporabe lupin je plemenitenje kave. Tako kot za izdelavo maske jih posušite in zmeljite v prah. Žličko med kuhanjem kave dodajte vodi. Količina je primerna za štiri skodelice kave. Način je zlasti dobrodošel za vse, ki jim kislina iz kave povzroča želodčne težave: jajčna lupina jo namreč nevtralizira in kislina tako ne obremeni preobčutljivega želodca. Hkrati boste tako dobili izdaten odmerek kalcija.Jajčne lupine so od nekdaj znane kot zaveznice naravnega vrtnarjenja. In če ste letos pirhe pobarvali z naravnimi barvili, jih lahko uporabite na vrtu, kjer so se že začela obsežna dela. Prvi koristen način uporabe je odganjanje mačk, ki si sveže prekopano zemljo rade prilastijo kot stranišče. Na srečo ne marajo jajčnih lupin, zato lahko z njimi preprečite neljube mačje obiske ter posledice. Nekaj lupin posujte na mesta, ki jih rade obiskujejo mačke. Ko bodo nekajkrat stopile nanje, bodo raje poiskale drug prostor za opravljanje potrebe.Lupine lahko dodate vodi, s katero zalivate lončnice in vrtne posevke. Minerali, ki se iz njih sproščajo, bodo poskrbeli za bolj zdrave in močne rastline, način je zlasti priporočljiv za zalivanje plodovk, kot so paradižniki in paprike, saj za uspešno rast potrebujejo veliko kalcija. V ta namen so res boljše lupine surovih jajc, a tudi kuhane pripomorejo k lepšim posevkom.Z lupinami boste na vrtu zasajene rastline obvarovali pred nadležnimi polži. Zdrobljene posujte okoli posevkov in požrešni gostje se bodo težje dokopali do malice na vašem vrtu.Iz lupin lahko izdelate naravno abrazivno čistilo. Posušene zmeljite v prah, enoti prahu dodajte tri enote jedilne sode in toliko vode, da nastane pasta, s katero boste kos trdovratni umazaniji na posodi, pekačih, kuhinjskem koritu, na vratih kabine za prhanje, pokrovu straniščne školjke, skratka povsod, kjer uporabljate abrazivna čistila.Drug način uporabe v kuhinji vam bo pomagal do čistih vaz: zdrobljeno lupino dodajte vodi z detergentom za pomivanje posode. Mešanico nalijte v vazo ter jo dobro pretresite. Trde lupine bodo odstranile trdovratne obloge, detergent pa bo poskrbel za sijaj.Z lupinami lahko nabrusite tudi rezila sesekljalnika, s katerim nastajajo okusni sadni in zelenjavni zmeški ter kremne juhe, ob pogosti uporabi pa rezila izgubijo ostrino. Zdrobljene lupine stresite v napravo, dodajte toliko vode, da jih bo prekrila, in jo vključite. Ko se vsebina spremeni v kašico, je rezilo nabrušeno. Sesekljalnik izpraznite in sperite z vodo, zmlete lupine pa stresite na vrt ali na kompost.