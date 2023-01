Luksuzno spanje na Ljubljanici: plavajoči hišici čakata na turiste (FOTO)

Sodobni turist si ne želi več (le) klasične turistične izkušnje, ampak kaj novega, drugačnega. In opazovanje Ljubljane z gladine Ljubljanice, ki se leno vije skozi mestno jedro, nedvomno ponuja drugačno perspektivo na našo zeleno prestolnico. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) je v Grubarjev prekop na ljubljanski Špici namestilo plavajoči hiški, aprila naj bi ju začeli oddajati turistom.

Plavajoči hišici ponujata 32 m² bivalne površine in 50 m² zunanjih teras.

Naša prestolnica je že nekaj let močan turističen magnet. Z ljubljansko riviero bo postala še privlačnejša. Že pred nekaj leti se je del vrveža prenesel tudi na Ljubljanico, ki nenadoma ni bila več zgolj vodna pot za turistične barke, ampak so si začeli reko z njimi deliti suparji; ti na deski ne drsijo več po vodi le v rekreativne namene, ampak je to postala tudi nova oblika ogledovanja mesta.

Vzdolž Ljubljanice je tako zraslo nekaj dostopov za suparje, predlani tudi na Špici, kjer je utrip vse živahnejši. Že pred osmimi leti je tam zaživela kavarna, poleti 2020 je na tamkajšnji leseni ploščadi v Grubarjevem kanalu prvič potekala tudi joga na prostem. Če bo šlo vse po sreči, bo že čez nekaj let na Špici mestno kopališče.

V prenekateri prestolnici je kopanje v reki že mogoče. Ljubljanica še ni dovolj čista, da bi dobila status kopalne vode, zato pa se je Ljubljana postavila ob bok evropskim mestom, kot so Amsterdam, Pariz in London, ki se lahko pohvalijo s plavajočimi nastanitvami.

Plavajoči hišici bosta ponujali vse, kar ponuja hotel.

Plavajoči hišici, privezani na Špici, bosta ponujali vse, kar ponuja hotel, edinstvena bo seveda izkušnja spanja na reki. V notranjosti so urejene spalnica, otroška sobica, kopalnica in kuhinja z jedilnico, za nekaj nadstandardnega luksuza pa poskrbijo zunanje terase z ležalniki in masažnim bazenom.

Hišici sta vredni 214.000 evrov, postavilo pa ju je podjetje, ki je zaslužno tudi za naselje podobnih luksuznih plavajočih hišk s teraso in zasebno vročo kopeljo v Marini Portorož. Koliko bo treba odšteti za prenočitev, nam ni uspelo izvedeti. A morda se lahko za grobo oceno naslonimo na podobne plavajoče hišice na Obali, kjer je treba v spomladanskih mesecih za dve noči odšteti okoli 600 evrov.

Upamo pa, da bodo pri LPT bolj odzivni, ko se bodo nanje z vprašanji ali željo po rezervaciji obrnili turisti, kot so bili v primeru novinarskih vprašanj, saj odgovorov nismo dobili niti po dveh tednih.

Ljubljanska turistična ponudba se je razširila.

Poležavanje na terasi, opremljeni z ležalniki in vročo masažno kadjo, bo pika na i.