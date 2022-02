Lov na petico

Playstation 5 je še vedno hudo iskana igralna konzola. Čeprav je na trgovinske police prišla že sredi novembra 2020, so njeni dobavni roki tudi zaradi globalnega pomanjkanja čipov, ki se čuti tudi v avtomobilski industriji, presneto dolgi in negotovi – in še to le tam, kjer jo sploh ponujajo.

Doslej so jih prodali »le« deset milijonov. FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Naši spletni in fizični trgovci jo imajo na seznamu prodajnih izdelkov, a je zraven po navadi zapisano, da je izdelek razprodan ali trenutno nedobavljiv. Nekateri so ponujali možnost prednaročil, drugi so imeli omejene časovne akcije v slogu »kdor prej pride, prej melje« in tako naprej in nazaj.

Iz druge roke

Zaradi tega se je hitro razvila prodaja iz druge roke. Obstajajo ljudje in tudi prave spletne trgovine, ki se jim doma ali v tujini uspe dokopati do playstationa 5, nakar ga prodajo naprej. Najcenejše ponudbe sem zasledil na facebooku, kjer je bilo za PS5 z optično enoto treba odšteti od 600 pa do 800, 900 evrov, naletel pa sem tudi na spletno trgovino (v slovenščini), kjer za PS5 (iz »partnerske ponudbe«) zahtevajo natanko 932 evrov. Zadeve so šle tako daleč, da razmeroma visoko ceno drži tudi prejšnji playstation 4.

In v čem je tolikšna privlačnost playstationa? V enostavni uporabi, sprejemljivi ceni (za pošten gamerski računalnik je treba odšteti par tisočakov) in predvsem odličnih igrah, še posebno tistih, narejenih ekskluzivno za PS5. In še ena stvar je: na PS5 deluje tudi velika večina iger za PS4, kar pri prejšnji generaciji ni bilo mogoče.

Najboljša doživetja

Med najboljšimi igrami za PS5, izdanimi v minulem letu, je zagotovo Assassin's Creed: Valhalla, ki človeka postavi v vikinško okolje. Igra bo zagotovo zadovoljila ljubitelje serije Assassin's Creed in oboževalce Vikingov oziroma vsakogar, ki ima silno željo s sekiro virtualno obdelovati sovražnike. Igra na PS5 teče s 60 sličicami na sekundo in ima hitrejše nalagalne čase v primerjavi s serijo za PS4, vključene so tudi zabavne mini igre, kot je vikinško pivsko tekmovanje.

Astro's Playroom odlično pokaže zmogljivosti novega ploščka.

Playstation 5 pride z že prednaloženo igro Astro's Playroom, ki najbolje pokaže vse zmogljivosti novega nadzornega ploščka dualsense. Z robotkom Astrom, s katerim raziskujemo drobovje konzole, bomo videli, kaj zmore grafični pogon v ultra visoki ločljivosti 4K, doživeli bomo tridimenzionalni zvok, pa tudi sama igrica je prava platformska mojstrovina.

Seveda ne gre brez strelske klasike iz serije Call of Duty, ki nosi podnaslov Black Ops Cold War. Ena najuspešnejših franšiz vseh časov dobro izkorišča plošček dualsense celo do te mere, da simulira edinstveni povratni sunek vsakega orožja v igri. To pomeni, da bomo tudi po otipu vedeli, ali streljamo s pištolo ali z mitraljezom. In z zadnjim Klicem dolžnosti lahko doživimo ultra hitro grafiko, saj na PS5 teče kar s 120 sličicami na sekundo, kar zna biti velika prednost pri spletnem nažiganju.

Potem je tukaj ena od kritiško najbolj cenjenih streljačin minulega leta Deathloop, ki igralca postavi v neskončno ponavljajoči se dan. Cilj igre je ubiti osem »vizionarjev« v istem dnevu pred polnočjo. Morda se sliši repetitivno, a z vsakim novim dnevom se naučimo nečesa več in pridobivamo nova orožja.

932 evrov je najvišja cena PS5, ki smo jo zasledili v kaki spletni trgovini.

Za konec omenimo še It Takes Two, prejemnico treh gamerskih oskarjev lanskega leta. Gre za odlično zafrkantsko sodelovalno igro, ki jo moramo igrati v paru: ali prek spleta ali na isti konzoli na deljenem zaslonu. Črpa iz več različnih žanrov in je primerna za vso družino. In to je le nekaj najboljših iger; ponudba nezadržno raste.