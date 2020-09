Lončnice za vsak prostor

Kaktusi in sukulente niso občutljivi za sušo. FOTO: Kitzcorner/Getty Images

Zagotovo vsi poznamo koga, ki si zelo želi, da bi njegovo ali njeno domovanje krasile rastline, a mu oziroma ji skrb zanje nikakor ne gre od rok. Nekateri po več poskusih obupajo in na okenske police raje postavijo uokvirjene fotografije, spet drugi se zadovoljijo s kaktusi. A v zelenju lahko uživa prav vsakdo, talentiran ali ne, treba je le izbrati pravilno rastlino za okolje, v katero jo bomo prinesli. Vsekakor obstajajo takšne, ki potrebujejo zelo malo skrbi, ni jim mar za vodo in svetlobo in najraje vidijo, da jih pustimo pri miru. Ene takšnih so prej omenjeni kaktusi in večina drugih sukulent. V senčnih prostorih bodo, kot smo že pisali, dobro med drugim uspevali venerini laski, spatifil, taščin jezik oziroma sabljika, bambus sreče in zelenčica. Taščin jezik je kot nalašč za v spalnico, saj je rastlina znana kot odličen čistilec zraka, zelo cenjen je tudi v feng šuju, saj naj bi vzpostavljal harmonijo v prostoru in celotnem domu.Zgodi se tudi, da je na okenski polici sonca preveč, predvsem neposredna sončna svetloba marsikateri lončnici škoduje, jo ožge in posledično propade. Takšna mesta bodo kot nalašč za krotone, jasmin, curio rowleyanus, ki ji pri nas pravimo rowlejev grint in spominja na koralde, pa aloje, krasule in hibiskus.Poleg svetlobe je pomemben dejavnik, ali bo uspevala ali ne, temperatura. V prostorih, kjer je ta nižja, se v prvi vrsti izogibamo tropskim rastlinam in raje izberemo navadno ščitovko, palmo kitajska livstona ali angleški bršljan, tudi prej omenjen taščin jezik, ki dobro uspevajo v skoraj vseh razmerah, celo takšnih, kjer večina drugih ne.Sobe, kjer je vse leto zelo toplo, bodo idealen dom za večino sukulent, aloj in potosov, dobro se bodo obnesle juke in krotoni. Če je v toplih in svetlih prostorih hkrati visoka stopnja vlažnosti, bodo ti kot nalašč za čudoviti in nekoliko nenavadni praproti gnezdnati sršaj oziroma Asplenidum nidus in jelenovko oziroma Platycerium bifurcatum, pa za alokazijo, ki jo krasijo veliki srčasti listi s poudarjenimi žilami, ter bromelijevke. Omenjene bodo kot nalašč za popestritev kopalnice, edini pogoj je, da je v njej okno, najbolje obrnjeno na jug, skozi katero bodo dobile dovolj svetlobe.