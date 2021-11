Lončnice, primerne za tiste, ki jim oskrba rastlin ne gre najbolje od rok

Skoraj v vsakem domu prebiva kakšna rastlina, v nekaterih pa lahko najdemo pravo zeleno kraljestvo. Lončnice popestrijo ambient in dodajo domačnost, hkrati pa imajo še kup drugih pozitivnih lastnosti. Pogled nanje na primer pomirja naše možgane in pomaga v boju proti stresu, rastline pa igrajo vlogo tudi pri čiščenju in filtriranju zraka. V zameno seveda od nas zahtevajo skrb in ljubezen. Za to je potrebnega kar nekaj znanja in potrpljenja, sploh, če želimo imeti doma rastline, ki so bolj zahtevne. A tudi tisti, ki se jim pregovorno še kaktus posuši, lahko sobivajo z zelenimi sostanovalkami. Treba je le izbrati takšne, ki so res vzdržljive in prilagodljive.

Več na deloindom.si.