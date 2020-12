Lončnica, ki uničuje viruse, čisti zrak in premaguje negativno energijo

Obstajajo sobne rastline, ki niso zgolj lepe na pogled, temveč znatno izboljšujejo bivanje. Ena od njih je čopasta zelenčica. Koristna in lepa Čopasta zelenčica je nezahtevna lončnica in učinkovito čisti zrak ter tako varuje tudi pred virusi, zato bi zlasti pozimi morali zanjo najti kotiček v svojem stanovanju. Je hitro rastoča rastlina z lepimi, ozkimi in koničastimi progastimi listi. V primernih razmerah tvori nitaste poganjke, s katerimi se razmnožuje. Najraje ima dobro odcedno zemljo, ki naj se med posamičnimi zalivanji povsem posuši, kajti bolj kot suša ji škoduje preveč vlage. Tudi močno sonce ni njen prijatelj, najbolje uspeva pri temperaturi od 21 do 30 stopinj Celzija. ​Za boljše zdravje in počutje Ob tem, da iz zraka odstranjuje viruse, učinkovito znižuje tudi količino ogljikovega monoksida in formaldehida v okolici in s svojim delovanjem vlaži zrak, kar je v kurilni sezoni dobrodošlo.



Čopasta zelenčica iz prostorov tudi črpa negativno energijo in s tem pripomore k boljšemu bivanju v zavetju štirih sten.