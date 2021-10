Ločevala sva se 16 let, pobral mi je vse, živela sem v avtu

Rada bi vas opozorila, da zakonodaja v praksi žal ljudi velikokrat pusti na cedilu. Slovenska sodna dejstva kažejo povsem drugačno sliko kot zakonska teorija, ki jo opisujete. Vse to govorim seveda iz prakse, saj sem se zanašala na nasvete, kot ste ga podali vi, da bo vse enakovredno. No, to je bila moja največja življenjska napaka.

Preberite izpoved bralke in odgovor pravnika na onaplus.si.