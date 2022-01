V letih ločevanja odpadkov nam je to že zlezlo pod kožo in le redko se še pojavijo nejasnosti, v kateri zabojnik spada kateri kos, kljub temu pa težava ostajajo oblačila in ostali tekstil ter obutev, ki še vedno pogosto pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kar pa kmalu ne bo več dovoljeno. S prvim januarjem 2025 bo namreč v vseh državah članicah Evropske unije ločeno zbiranje odpadnega tekstila in oblačil postalo obvezno.

V Ljubljani so že zdaj na različne konce mesta namestili zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega tekstila, oblačil in obutve.

V Mestni občini Ljubljana (MOL), kjer jim skrb za okolje veliko pomeni, so se odločili, da ne bodo čakali tako dolgo, ampak so že zdaj na različne konce mesta namestili zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega tekstila, oblačil in obutve. »Tekstilni odpadki so najhitreje naraščajoča vrsta odpadkov v Evropski uniji, zato v luči napovedanih zakonskih zahtev in zavezanosti MOL h krožnim praksam in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter ponovni uporabi (Zero Waste strategija) začenjamo pilotni projekt zbiranja oblačil in obutve v MOL.

Eden od novih zabojnikov FOTO: JP Voka Snaga

Projekt smo razvili v sodelovanju z organizacijo Humana, ki je zagotovila ustrezne zabojnike in njihovo redno praznjenje ter nadaljnje primerno ravnanje z zbranim odpadnim tekstilom,« so sporočili iz javnega podjetja Voka Snaga. Zabojnike je mogoče najti na kar desetih lokacijah zbiralnic oziroma ekootokov, in sicer na Aljaževi, Fabianijevi, Krimski in Postojnski ulici, Jarški in Dunajski cesti, na Livadi, ulici Ob Ljubljanici, v soseskah Murgle in Rožna dolina, ter v obeh ljubljanskih zbirnih centrih – na Barju in na Povšetovi ulici.