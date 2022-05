Ljubljančanka Anja in Jevničan Urban sta najboljša za volanom (FOTO)

Dvajsetletna Ljubljančanka Anja Kren in Urban Ostrež iz Jevnice sta v AMZS centru varne vožnje na Vranskem v včerajšnjem finalu že šestega izbora postala najboljša mlada voznika Slovenije. Za nagrado se bosta leto dni vozila vsak s svojim fordom, oktobra pa bosta Slovenijo zastopala na evropskem tekmovanju za mladega voznika, ki bo v Madridu. Po zmagi sta povedala, da mora dober voznik ohraniti mirno kri, Urban pa je dodal, da mobilni telefon med vožnjo nima kaj iskati v voznikovi roki.

Ukrepati so morali tudi v prometni nesreči, pri čemer so morali najprej zavarovati kraj prometne nesreče in pomagati ponesrečeni osebi. FOTO: Amzs/Uroš Modlic

Na izboru lahko sodelujejo mladi do 26. leta starosti. Prvi izbor opravijo prek spletnega testa, ki ga je letos reševalo več kot 2700 sodelujočih. Najboljših petdeset deklet in najboljših petdeset fantov se je uvrstilo v praktični polfinale. Ta je bil aprila prav tako na Vranskem, v včerajšnji finale pa se je uvrstilo deset deklet in deset fantov. Izvesti so morali pet različnih vaj, ki so jih zasnovali AMZS, policija in Rdeči križ Slovenije.

Mladi so morali ukrepati v prometni nesreči, torej zavarovati kraj in ponuditi prvo pomoč, opravili so tudi simulacijo izpitne vožnje v prometu, v centru varne vožnje pa so še preverili vožnjo ob zanašanju, umikanju in parkiranju, vozili so slalom z žogo, ki ni smela pasti z nosilca, in natančno parkirati, preizkusili so se tudi v terenski vožnji, kjer so vozili po 60 centimetrov globoki vodi in blatu, hkrati pa pazili, da se jim ne polije voda, ki so jo imeli v posodi na kesonu.

Vendar ni dovolj, da nalogo opraviš, moraš jo opraviti tudi čim hitreje. Štoparico morajo sprožiti sami, se potem usesti v avto in odpeljati, pojasnjuje vodja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar: »Marsikdaj se je zgodilo, danes sicer ne, da so, ko so se usedli v avto, razmišljali le o času in so se pozabili privezati. To pa je največja napaka, ki jo je možno narediti. Neuporaba varnostnega pasu je tak časovni pribitek, da tudi če si najboljše odpeljal, si na tisti vaji najslabši. Vemo, kakšno je stanje uporabe varnostnega pasu v Sloveniji – preslabo!«

Pri natančnem parkiranju so dobili nalogo, da so morali s sprednjim kolesom podreti samo srednji stebriček. FOTO: Amzs/Uroš Modlic

Po zmagi sta Anja in Urban povedala, da se nista kaj dosti pripravljala, da so nekaj prinesle tudi izkušnje. Prav velikih težav jima vaje niso povzročale. »Najbolj adrenalinska je bila tista s prvo pomočjo, ker je bila nesreča zelo realistična in je bilo treba hitro odreagirati. Sam si bil in se nisi smel z nikomer pogovarjati,« je dejal Urban.

Anji, ki ima vozniški izpit slabi dve leti, se je zdela najbolj zanimiva terenska vožnja: »To niso vsakdanje situacije, ki bi jih doživel na cesti.« Urban je vozniški izpit opravil pri šestnajstih letih in potem dve leti vozil s starši: »Mislim, da je to zelo koristno, ker si tako pridobiš veliko izkušenj, in preden greš samostojno v avto, že nekaj znaš.« Z avtom, ki sta ga dobila v enoletno uporabo, bo Urban peljal svoje dekle na večerjo, Anja pa razmišlja o izletu na Primorsko. Povedala je, da ga bo kdaj zagotovo posodila sestri Niki, ki je tekmovanje zaključila takoj za njo in dobila e-skiro.

Mladi so dobri vozniki

Po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa so vozniki začetniki, teh je na današnji dan 15.949, lani povzročili 556 prometnih nesreč od skupno 17.050 evidentiranih. Največ jih povzročijo vozniki med 25. in 34. letom, največ udeležencev pa je umrlo v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili starejši od 64 let.

Vozniki začetniki so lani povzročili 556 od skupno 17.050 evidentiranih prometnih nesreč.

Da so mladi vozniki vedno boljši, potrdi tudi Logar: »Kaže se večletno delo z mladimi, ne samo v tem izboru. Gre za tek na dolge proge. Morda bodo mladi začeli spodbujati starejše generacije, da se začnejo samoizobraževati, in se bo stanje izboljšalo.«