Ljubljana v tekmi za prestižen naziv

Ljubljana je prestolnica z vsemi prednostmi velemesta, a hkrati je njenim prebivalcem vse na dosegu roke. Tega se Ljubljančani že dobro zavedajo, a tudi čedalje več tujcev, ne nazadnje si je Ljubljana že priborila naziv najboljše zelene prestolnice Evrope.

Zdaj pa je Organizacija European Best Destinations, ki si prizadeva za razvoj trajnostnega turizma na stari celini, naše glavno mesto uvrstila med 20 nominirancev za to prestižno priznanje.

Bogata zgodovina in živahen kulturni utrip. Pestra turistična ponudba, ki sledi sodobnim standardom trajnostnega razvoja. In visoka raven kakovosti življenja. To so bile kategorije, na podlagi katerih je žirija iskala najbolj sijoče bisere naše celine. Poleg Ljubljane se za naziv naj evropske destinacije potegujejo: London, Rim, Dunaj, Praga, Atene, Istanbul, Gradec, Leuven, Lahti, Nijmegen, Oradea, Marbella, Plovdiv, Luzern, Bavarska, Kreta, Amalfi, Amiens in Clonakilty.

Do 10. februarja lahko glasujete, zmagovalca natečaja pa ob prestižnem nazivu čaka močna medijska podpora (Forbes, Condé Nast, Geo ...), promocije med popotniki in strokovno turistično javnostjo.