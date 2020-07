Ljubljana na široko odpira vrata

Plečnikova hiša

Kofetarica je slovenska Mona Liza.

Pripravili smo privlačne pakete, namenjene domačim obiskovalcem.

Na Turizmu Ljubljana poudarjajo: »Pripravili smo privlačne pakete, namenjene domačim obiskovalcem, ki povezujejo različna doživetja mesta, od ključnih znamenitosti in posebnosti do odkrivanja manj znanih kotičkov«.Dodajajo, da je vsebina paketov prilagojena različnim ciljnim skupinam – od družin do parov, ljubiteljev kulture do ljubiteljev narave. Nakup paketa pa prinaša tudi ugodnejše cene prenočitev v izbranih ljubljanskih hotelih (do 30 odstotkov) in popuste pri nekaterih ponudnikih doživetij, recimo za vstopnice Ljubljana Festivala, mestnih kopališč, golfa ali tenisa.Možnosti je v prestolnici zares veliko. Družine se lahko napotijo v Živalski vrt Ljubljana, na vožnjo z električnim vlakcem Urbanom okoli glavnih turističnih znamenitosti do Ljubljanskega gradu, kjer je poleg najlepšega razgleda in prepleta izvrstne kulinarike in zgodovine tudi Lutkovni muzej z oživljenimi zgodbami iz več kot stoletje dolge tradicije. Del prvega paketa je še prijetna vožnja z ladjico po Ljubljanici in sladka spodbuda k odkrivanju najboljšega sladoleda v mestu.»Drugo družinsko doživetje odpira vrata v nenavaden svet Hiše iluzij, prinaša piknik na travi s košarico domačih dobrot v parku Tivoli, največjem in najlepšem ljubljanskem parku, ki sega v samo središče mesta,« razložijo v Turizmu Ljubljana. »Del doživetja je tudi obisk Prirodoslovnega muzeja, kjer si je med drugim mogoče ogledati edinstveno okostje mamuta. Naslednji dan je načrtovana pustolovska igra odkrivanja skrivnosti Ljubljane (t. i. escape room na prostem) in fotografiranje skrivnostnih zmajev v Ljubljani.«Doživetji Plečnik in vsi skriti kotički Ljubljane in Ljubljanski šef kuha za vas predstavita mesto kot kulturno in kulinarično prestolnico. Prvo popelje obiskovalce po Narodni galeriji na ogled slovenske Mone Lize – Kofetarice, nato pa jim pričara piknik s košarico domačih dobrot v Tivoliju. Pot nadaljujejo na vodenem ogledu manj znanih kotičkov mesta, vstopijo v Plečnikovo hišo v Trnovem in se z ladjico zapeljejo po Ljubljanici, vse do Podpeči na Ljubljanskem barju, kjer sklenejo izlet s piknikom.Drugo doživetje predstavi tudi kolesarsko plat mesta, saj popelje obiskovalce na spoznavanje skritih kotičkov Ljubljane s kolesom; kosilo jim bo pripravil priznani ljubljanski šef, finalist prestižnega tekmovanja San Pellegrino za najboljšega mladega kuharja na svetu, nato pa bodo spoznavali še grajsko trto in vino. Naslednji dan si bodo privoščili Ljubljanski zajtrk iz lokalnih in svežih sestavin, obiskali Mestni muzej, kjer je razstavljeno najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, in na tematskem ogledu spoznali zgodbe ljubljanskih mostov.Za Ljubljano marsikdo poreče, da je izjemno romantična – in romantika prežema tudi to doživetje, ki obiskovalcem prinaša voden ogled Botaničnega vrta Ljubljana z delavnico Ljubljana, čebelam prijazno mesto, piknik na Špici s košarico lokalnih dobrot, večerni voden sprehod po mestu, celodnevni najem koles za odkrivanje skritih kotičkov mesta in kulinarično doživetje Ljubljanski šef kuha za vas.Za aktivne obiskovalce je Turizem Ljubljana pripravil paket Zelena in aktivna, ki združuje tri športne aktivnosti: supanje, kolesarjenje in golf. Obiskovalci supajo po Ljubljanici, ki je ena redkih prestolnic, ki jo je mogoče spoznavati tudi na tak način, kolesarijo po Ljubljanskem barju in se preizkusijo v golfu, za kulinarično razvajanje pa poskrbita piknik na Špici s košarico lokalnih dobrot in obisk Pivnice Union, v kateri spoznavajo tradicijo pivovarstva v Ljubljani.