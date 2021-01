Ljubezen na prvi kilometer

Prtljažni prostor sprejme od 640 do 1700 litrov prtljage.

Digitalizacija na pohodu

Voznikov delovni prostor je digitaliziran.

Gospodarni dizel

4 litre dizla in celo manj porabi na magistralnih cestah.

Sodobna tehnologija

Škoda octavia combi style 2.0 TDI DSG



Motor: štirivaljni dizelski motor

Gibna prostornina: 1968 ccm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 3000–4200 vrt./min.

Največji navor: 360 Nm pri 1700–2750 vrt./min.

Pogon: pogon na sprednji kolesi, 7-stopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama

Masa praznega vozila: 1487 kg

Mere (D/Š/V): 4689/1829/1468 mm

Medosna razdalja: 2686 mm

Prostornina prtljažnika: 640–1700 l

Posoda za gorivo: 45 l

Najvišja hitrost: 222 km/h

Pospešek 0 do 100 km/h: 8,7 s

Poraba goriva: 4,3–5,4 l/100 km

Izpust CO 2 : 112–141 g/km

Uradni zastopnik: Porsche Slovenija

Maloprodajna cena: 27.145 evrov (testno vozilo: 30.095 evrov)

Euro NCAP: *****

Inženirji in oblikovalci češke Škode so imeli težko delo, ko so pripravljali novo generacijo tržno uspešne octavie, ki je na voljo v limuzinski in karavanski izvedenki. Dolžina obeh je tokrat enaka – 4,689 metra, a vseeno menimo, da vloga družinskega avtomobila bolj pristaja karavanski. Še posebno takrat, ko se z njo odpeljemo na dopust in imamo tovarniško vgrajeno (doplačljivo) vlečno kljuko, ki se elegantno skrije pod odbijač in aktivira s pritiskom na stikalo v prtljažnem prostoru.Tam najdemo tudi vzvode za zlaganje naslona zadnje klopi v razmerju 40 : 20 : 40. Takšna delitev se kot silno praktična izkaže predvsem med smučarsko sezono. Pogrešili pa smo baterijsko svetilko, eno od »enostavno pametnih« rešitev Škode – v sprednjih vratih skriti dežnik in pod vratca posode za gorivo pospravljeni strgalnik ledu ostajata.Nedvomno je korenito prenovo doživela notranjost octavie, kjer najbolj izstopata zanimiv dvokraki volan in virtualni prikazovalnik pred voznikom, ki je zamenjal klasični sklop (mehanskih) merilnikov. Digitalizacija je tudi sicer skupni imenovalec nove notranjosti octavie, saj večino funkcij upravljamo prek za dotik občutljivega sredinskega zaslona infozabavne naprave. Pogosto uporabljene funkcije, kot so odroševanje vetrobranskega in zadnjega stekla, centralno zaklepanje in vklop varnostnih utripalk, so še vedno dostopne prek klasičnih stikal.Stikala ponujajo tudi bližnjico do menijev klimatske naprave in voznega programa, same nastavitve pa moramo opraviti prek omenjenega zaslona. Tudi glasnost radia nastavimo z drsnikom pod zaslonom in ne z vrtljivim gumbom, kot smo sicer vajeni. Osebno bi si želel več stikal, saj se mi zdijo bolj intuitivna in v prometu varnejša kot drsanje po zaslonu. Prav tako sem pogrešal kakšno klasično vtičnico usb, saj so v vozilu na voljo le tiste najmodernejše usb c, ki pa jih ponudi le peščica naprav. K sreči sem lahko iphone brezžično povezal z Apple CarPlay protokolom in ga prav tako brezžično polnil z energijo.Čeprav nas želijo birokrati iz Bruslja in še kod prepričati, da je prihodnost mobilnosti v elektriki in da je dizelskim motorjem odklenkalo, smo po vožnji octavie combi z novo generacijo turbodizelskega motorja le še bolj prepričani, da uradniki nimajo stika z resničnostjo. Novi dvolitrski turbodizelski štirivaljnik, ki z največjo močjo 110 kW sodi v zlato sredino dizelske ponudbe, se lahko pohvali z zelo ugodno porabo. Testno povprečje se je gibalo okoli 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Še več, na podeželskih cestah smo s preudarno vožnjo dosegli celo porabo, nižjo od 4 litrov. Tako lahko iz relativno majhne 45-litrske posode za gorivo iztisnemo celo tisočaka avtonomije.Sicer pa je omenjeni agregat kot rojen za pogon octavie, saj ponuja harmonijo med zmogljivostjo in varčnostjo. Piko na i pogonskemu sklopu da 7-stopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama DSG, ki ga upravljamo s pomočjo elegantnega izbirnega stikala. Motor in menjalnik se odlično razumeta in hipno ubogata voznikove ukaze. Moči je dovolj tudi za bolj dinamično vožnjo.Od asistenčnih sistemov, s katerimi je bila opremljena testna škoda, naj izpostavim že pregovorno dobro delujoči, a žal doplačljivi radarski tempomat. Seveda so na krovu tudi varnostni asistenčni sistemi, kot je samodejno zaviranje v primeru nevarnosti trka, ki razpozna tudi pešce.Ergonomija voznikovega prostora je zasnovana tako, da se v octavii kot voznik počutimo zelo dobro. Uporabljeni materiali so prijetni na otip; edini pomislek pa vzbujajo v blago odeti deli armaturne plošče, saj človek dobi občutek, da se bo tam nabiralo veliko prahu. Seveda pa dajo avtomobilu kanček prestižnosti.Sedeži v testnem vozilu z bogato opremo style so se izkazali kot udobni; za še več udobja in ergonomije pa bi veljalo poseči po doplačljivih sprednjih sedežih ergo. Bolj nerodno pa so nameščeni sredinski zračniki, saj mi zračnega toka klimatske naprave ni uspelo usmeriti stran od telesa, razen če sem jih zaprl. Ni kaj, lep dizajn in uporabnost ne gresta vedno z roko v roki.