Letošnje poletje bo drugačno, vrelišče med dopustom

Poletje je tu, počitnice so po zaslugi vavčerjev dostopne več državljanom kot sicer, a verjetno se upravičeno pojavlja strah, kaj nam bo prinesla prihodnost, ugotavlja doc. dr. Saša Poljak Lukek, spec. zakonske in družinske terapije. »Letošnje poletje bo za marsikoga drugačno. Za številne posameznike in pare so bili pretekli meseci velika preizkušnja in negotovosti še ni konec, kar pomeni, da se stiska zaradi nepredvidljive prihodnosti nadaljuje. To prinaša hud stres tako za ranljive posameznike kot tudi za krhke partnerske odnose. Tudi v terapevtski praksi opažamo, da se pred počitnicami pričakovanja povečujejo in zaradi ...