Letos si lahko damo duška

GETTY IMAGES Sveče in storži so povsem dovolj za praznično vzdušje. FOTO: Getty Images

V ospredju so naravni materiali in barve, tako za pogrinjke kot drugo okrasje.

Letošnji december je samo vaš, morda dolgo več ne bo, zato uživajte po svoje.

Pregovorno je december najbolj vesel mesec v letu, poln zabav in srečanj. Letošnji bo nekoliko drugačen, kar pa po mnenju psihologov niti ni tako slabo. Nekoč je bil božič, tudi čas pred njim, namenjen družini, razmisleku, miru, zadnja leta pa se je vse to povsem spremenilo. Bolj kot z notranjim mirom in družino se številni ukvarjajo s tem, kaj bodo oblekli na katero od zabav, kako čim lepše in v skladu s trendi okrasili dom, za goste pripravili popolno zabavo in podobno. To pa pogosto povzroča zgolj stres.December je stresen tudi za tiste, ki zadnjemu mesecu v letu ne pripisujejo posebnega pomena, a čutijo pritisk, da morajo biti ves čas dobre volje in pripravljeni na zabavo. Letos si lahko oddahnejo prav tako vsi, ki ne marajo hrupnih službenih zabav, obiskov ter vsakodnevnih srečanj s temi in onimi. Tokratni december bo tak kot pred desetletji, saj bosta v ospredju spet mir in družina.Ker večino časa preživljamo doma, si prostor naredimo čim bolj prijeten in prazničen. In kakšne so modne smernice za božično-novoletno okrasitev? »Ni jih. Oziroma so odvisne od posameznika. Ne bomo gostili zabav, na nikogar ne bo treba narediti vtisa, razen nase. Dajte si duška, navesite praznične luči po vseh sobah, privlecite iz kleti okraske, ki so vam bili nekoč ljubi, pa ste se jim odrekli, ker niso bili več modni in vas je skrbelo, kaj bodo rekli gostje. Tisti, ki vam gredo prazniki na živce, pa jih mirno spreglejte, pozabite na drevesca in okraske. Letošnji december je samo vaš, morda dolgo več ne bo, zato uživajte po svoje,« pravi urednik rubrike o notranjem urejanju in oblikovanju pri reviji ElleNa spletni strani ene izmed trgovin za notranje oblikovalce pa so se kljub temu odločili, da svojim kupcem ponudijo nekaj idej za praznično okrasitev, a med »trendi« je mogoče najti skorajda vse, kar je bilo modno že pretekla leta, zato ne bo treba po nakupih. Znova so modni temno modri in beli okraski, bela umetna drevesca, pa klasična rdeča barva, tudi nežno rožnata in turkizna, kot smo že pisali. Kot vse leto so tudi decembra v ospredju naravni materiali in barve, tako za pogrinjke kot drugo okrasje, zato se ljubitelji ustvarjanja hitro odpravite v gozd po storže, veje, lubje in mah. Iz preprostih reči, ki jih najdemo v naravi, lahko izdelamo čudovite dekoracije in pogrinjke ter si polepšamo praznične večerje.Iz nekoliko širše veje, premera okrog deset centimetrov, izdelamo podstavke za kozarce, in sicer tako, da vejo nažagamo na centimeter debele rezine. Storže razporedimo na večji krožnik, dodamo kakšno vejico, lahko tudi zimzeleno, svečo in pentljo iz jute, ter ga postavimo na sredino mize. Iz jute lahko naredimo tudi tekač. Navadnemu steklenemu kozarcu izdelamo praznično preobleko iz cimetovih paličic, ki jih razporedimo po celotni zunanji strani ter povežemo z vrvico, in vanj postavimo čajno svečko. Če imamo na razpolago le večje sveče, paličice navežemo kar okrog njih. V tem stilu lahko aranžiramo tudi darila, poleg vejic in kakšnega storža, rezine suhe pomaranče, cimetove paličice in podobnega potrebujemo le še rjav papir in vrvico – in z malo truda bo videti nadvse čudovito in profesionalno.