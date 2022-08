Letalski prevozi le še kot privilegij bogatih? (Piše: Mateja Florjančič)

Tistega večera je bilo sonce grozljivo. Kot velika krvavo rdeča žoga, obdana s sivino, nas je z neba opominjalo, da nedaleč stran ogenj nadaljuje uničujoči pohod. O neusmiljenem lomastenju po Krasu je pričal tudi vonju v zraku, ki je spominjal na zažgano plastiko ali sveži asfalt. Agoniji prebivalcev in vseh neutrudnih borcev s požarom takrat še kar ni bilo videti konca. Vremenska napoved ni bila nič kaj spodbudna. Nasprotno, dežja od nikoder in še vsaj nekaj dni se je obetala ekstremna vročina.

Vročinski valovi so se v poletju, ki se počasi poslavlja, vrstili drug za drugim in bili ognju pisani na kožo. Nanje bi morali gledati kot na glasno opozorilo, da je skrajni čas, da bi si vsak slehernik prenehal zatiskati oči. Posledice onesnaževanja, brezčutnega početja z vsem, kar nam je ponudila narava, in mačehovskega odnosa do okolja občutijo vedno širše množice.

Podobe izsušene zemlje, ki smo jih nekoč videli le na televiziji, imamo sedaj pred nosom. Branje nadaljujte TUKAJ!