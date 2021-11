Lesena gradnja: Ko je dolina kot na dlani

Na pobočju pod Krvavcem stoji razgibano zasnovana hiša, iz katere se skozi zastekljene površine v jasnih dneh odpira pogled proti Ljubljanski kotlini in najlepšim vedutam spokojnega okolja. Za par, katerega odrasli otroci so odšli na svoje, sta ju zasnovali arhitektki Vesna Draksler in Tina Mikulič iz biroja Fabrikat arhitektura.

Več na deloindom.si.