Les potrebuje posebno nego

Pomivamo jih izključno ročno, s toplo vodo in nežnim detergentom.

​Pri lesenih predmetih ni pomembno le čiščenje, tudi negovati jih je treba, če želimo, da nam bodo dolgo služili.

Naravni materiali so zadnja leta vedno bolj priljubljeni. Plastične kuhalnice, deske in druge kuhinjske pripomočke smo zamenjali z lesenimi, enako velja za jedilne mize, mizice in druge manjše kose pohištva, številni se odločajo tudi za lesene kuhinjske pulte. A čeprav je les lep in ekološki, zahteva nekoliko več nege kot denimo plastika, še posebno če želimo izdelke obdržati dlje kot leto ali dve.Plastične ali kovinske kuhalnice, valjarje, sklede in podobno lahko po uporabi preprosto zložimo v pomivalni stroj, z lesenimi pa tega ne smemo storiti. Temperatura v pomivalnem stroju namreč doseže veliko višje vrednosti kot pri ročnem pomivanju posode, kar les poškoduje. Že med enim samim strojnim čiščenjem bodo na njem nastale drobne poškodbe, ki bodo s časom postaje večje in večje, dokler ne bo reč počila.A tudi mikroskopsko male poškodbe so lahko zelo nevarne. Vanje se bodo namreč naselile bakterije in se tam v topli kuhinji razmnoževale, med naslednjo pripravo jedi pa lahko preskočijo na sestavino, ki se je dotaknemo. Če gre za jed, ki jo bomo termično obdelali, ni treba pretirano skrbeti, a če katera od nevarnih bakterij zaide denimo na solato, lahko hudo zbolimo. Lesene kuhinjske pripomočke zato raje pomivamo ročno, z blagim detergentom. Če jim vročina škoduje, pa se ni treba bati, da bi jih poškodovali s ščetko, zato zelo umazane površine brez slabe vesti zdrgnemo.Razkužimo jih z limono, s polovico sadeža dobro zdrgnemo površino. Še prej lahko po deski posujemo nekaj grobe soli, ki bo delovala kot ščetka in pomagala limoni opraviti delo, in speremo z mlačno vodo. Lesene pripomočke nato dobro osušimo, najbolje da jih na cedilnik postavimo pokonci, tako bo voda hitreje odtekla in ne bo nevarnosti, da bi se les preveč napihnil ali razpokal. Pri deskah pazimo, da vsakič umijemo obe strani, ne le tiste, na kateri smo rezali hrano, sicer se bo sčasoma začela majati. To se bo zgodilo zato, ker se bo les počasi spremenil in nekoliko napihnil le na eni strani.Pri lesenih predmetih pa ni pomembno le čiščenje, tudi negovati jih je treba, če želimo, da nam bodo dolgo služili. To storimo z oljem, lahko je kakršno koli, nekateri strokovnjaki pa menijo, da je najboljše mineralno. Ko opazimo, da se začnejo leseni pripomočki sušiti, torej so nekoliko bolj hrapavi na otip ter izgubijo nekaj barve in leska, jih temeljito umijemo in pustimo čez noč, da se dobro osušijo. Nato jih dobro natremo z oljem po vsej površini, ne pozabimo na robove.Postavimo jih na rob ali obesimo na kavelj ter počakamo približno tri ure, da se olje vpije. Les bo nemudoma lepši in bolj zdrav na pogled. Na koncu lahko vse skupaj premažemo še s posebno kremo ali balzamom, ki bo vlago »zaklenil« v les. Tako skrbimo za vse lesene površine, ki jih ne pokriva plast laka, torej tudi jedilne in druge mize, stole in delovne površine. Še posebno jedilne mize in pulte pa je treba tudi redno čistiti, z njih brisati prah in trše delce, ki bi les lahko opraskali. Tudi polite tekočine nemudoma pobrišemo, sicer jih bo hitro vsrkal, na tistem mestu pa lahko spremeni barvo ali se napihne.