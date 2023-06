Les je treba negovati: ne izpostavljamo ga ekstremnim vremenskim razmeram

Tako kot niso vse rastline primerne za vse razmere, se tudi materiali ne obnesejo povsod enako dobro. Če je naša terasa ali balkon večino leta v senci ali delni senci in pod streho, lahko za talne obloge, vrtno pohištvo in tekstil uporabimo skorajda vse materiale, to pa ne velja za terase, ki dobijo veliko neposrednega sonca. Sončni žarki namreč bolj občutljive in mehkejše materiale hitro uničijo, tkanine pa zaradi njih obledijo. Pomemben faktor pri izbiri je tudi količina padavin, ki pade na teraso. Če so tla namreč pogosto mokra, se porozna talna obloga ne bo obnesla, paziti je treba tudi, da ne izberemo pregladke, saj bomo v tem primeru teraso spremenili v drsališče.

Pri vrtnem pohištvu so najbolj priljubljeni materiali les, aluminij, PVC, tudi železo.

Najbolj trpežna talna obloga za zunanje površine so keramične ploščice. Na voljo je ogromno različnih tekstur, vzorcev in barv, ko so enkrat nameščene, pa je čiščenje zelo enostavno. Lahko pa keramika postane nevarna pozimi, zato jo je treba, če terasa ni zaščitena s streho, redno pometati in z nje odstranjevati vodo. Soljenje v tem primeru ne pride v poštev, saj bo sol ploščice sčasoma uničila.

Zadnje čase pridobiva priljubljenost imitacija lesa oziroma tako imenovane WPC-obloge, ki so izdelane iz mešanice termoplastike in lesa. V primerjavi s pravim lesom so veliko bolj trpežne in ne potrebujejo toliko nege. Če lesa ne bomo redno lakirali in barvali, bo terasa hitro videti zanemarjena, nato pa bo postala še nevarna, saj se bo les začel kriviti in pokati, še posebej če bo pogosto in dolgo izpostavljen vlagi. Obstajajo plošče iz kamna, ki so lahko videti kot les, a so bolj obstojne, odporne proti različnim vremenskim razmeram in ne zahtevajo toliko nege kot les.

Najmanj drseča podlaga je gumijasta, ki je prav tako izredno udobna, saj je mehkejša od drugih, ni pa primerna za zunanje površine, ki so izpostavljene soncu.

Na voljo je tudi kamnita podlaga; pri tem se je bolje izogniti marmorju, njegova cena je višja od preostalih, moker pa je izredno spolzek. Če razmišljamo o kamnitih talnih oblogah, je treba upoštevati tudi dejstvo, da so nekatere vrste bolj vodoprepustne kot druge in na teh se lahko nabere vlaga, tudi mah, zato je treba z njega redno odstranjevati vodo. Najmanj drseča podlaga je gumijasta, ki je prav tako izredno udobna, saj je mehkejša od drugih, ni pa primerna za zunanje površine, ki so izpostavljene soncu, saj se bo v tem primeru hitro obrabila. Daleč najcenejši talni oblogi za zunanje površine sta umetna trava in betonske obloge, obe je zelo enostavno namestiti. Cenovno jima sledi gumijasta podlaga, najdražje pa so lesene. Keramične ploščice, kamen in WPC-plošče so nekje vmes.

Pri vrtnem pohištvu so najbolj priljubljeni materiali les, aluminij, PVC, tudi železo. Za les velja enako kot pri lesenih talnih oblogah – treba ga je redno vzdrževati in ne izpostavljati ekstremnim vremenskim razmeram. Če se kljub temu odločimo za leseno pohištvo, izberemo tropski ali subtropski les, ki je najbolj vzdržljiv. To so akacija, tikovina in evkaliptus, tudi bambus. Najbolj vzdržljiva materiala, ki ne potrebujeta posebne nege, sta PVC, kjer je večja izbira barv in tekstur, ter aluminij. Slednji je izredno lahek material, takšne kose je enostavno prenašati, hkrati pa jih lahko prevrne malce močnejši sunek vetra, zato denimo za mizo raje izberemo kaj težjega, aluminij je denimo odlična izbira za ležalnike in vrtne stole. Na vetrovnih območjih se bodo bolje obnesle mize iz železa ali jekla, oboje so namreč veliko težje kot aluminijaste. Prednost tovrstnega materiala je tudi dolga življenjska doba, paziti je treba le, da ga ne napade rja.