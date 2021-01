Lepega razgleda ne zakrivajte z zavesami

Ne ovirajte svetlobe

Pozimi pustite svetlobi prosto pot. FOTO: Brickrena/Getty Images

V domovih z odprtim prostorom in minimalistično opremo niso dobrodošle.

Pokvarjen modernizem

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če so vam okna všeč, jih ne skrivajte za zavesami. FOTO: Hikesterson/Getty Images

Če so okna obrnjena proti severu oziroma skoznje prihaja le malo svetlobe, jih ne zastirajmo.

Zavese na oknih igrajo več vlog. Ne samo da varujejo pred radovednimi pogledi, poleti ščitijo pred premočnim soncem, debelejše pozimi pripomorejo k toplejšemu domu, imajo tudi dekorativno vlogo, saj dopolnijo in polepšajo ambient. Pa vendar niso vselej dobrodošle. V nekaterih primerih je okna bolje pustiti gola; kdaj jih ni smiselno zastirati z zavesami?Če se skozi okno kuhinje, dnevne sobe, spalnice ali drugega prostora odpira lep razgled na okolico, ob katerem vam vedno znova zaigra srce, odmislite zavese, saj bi bilo razgled res škoda zakrivati z dekorativnimi tkaninami. Tako kot tudi nova okna ali okenske okvirje, ki dopolnjujejo notranjo opremo. Okna, ki so lepa, zanimiva, drugačna, posebnih, neobičajnih oblik, denimo ladijska, trikotna ali z oboki, pustite vsem na očeh. Taka že sama po sebi v prostor prinašajo posebno dinamiko in se za zavesami nedvomno ne bi mogla prav izraziti.Zlasti pozimi, ko so dnevi kratki ter pogosto temačni, je svetloba, ki v dom prihaja skozi okna, neprecenljiva. Če so vaša obrnjena proti severu, jih zastirajo krošnje ali skoznje zaradi drugih razlogov prihaja le malo svetlobe, ji nikar ne postavljajte dodatnih ovir v obliki zaves. V tem primeru so še tako tanke odveč.V modernih domovih, kjer prevladujejo odprti prostori in minimalistična oprema, zavese niso dobrodošle, saj z njimi zakrita okna pokvarijo koncept modernizma. Tkanine na njih so odveč tudi v majhnem stanovanju, kjer je pomemben vsak dodaten kvadratni centimeter, ki ga zlasti zavese iz debelejših materialov zakrivajo in navidezno ter tudi v resnici pomanjšajo prostore.Prav tako so nepotrebne, kadar se notranja oprema ponaša z veliko barvami in vzorci. Ti razgibajo in popestrijo prostore, zavese, čeprav v nevtralnih odtenkih, pa so v tem primeru odveč.