Lepe in koristne, to so princeske pomladi

V nabiranju bodo otroci uživali, sploh če vedo, da se bodo lahko posladkali s sokom iz sirupa. FOTO: Kajakiki, Getty Images

Za spletanje venčka naberite vsaj 20 cvetlic.

Verjetno ni otroka, ki ne bi užival v brezskrbnem tekanju po zelenih travnikih, prevračanju kozolcev in kotaljenju. In ki med kratkimi postanki ne bi ugriznil v osvežujočo kislico ali upihnil regratove lučke in nato zasanjano opazoval igre regratovih padalc ter se spraševal, kam jih bo odnesel veter. Za otroško zabavo je dovolj le prostran travnik, ti pa so se v teh dneh odeli v rumeno-belo ogrinjalo sončnih regratovih cvetov in romantičnih marjetic ter ivanjščic. Izkoristite darove narave in kratkohlačnike poučite o koristih rastlin ter izpilite njihove ročne spretnosti.Že res, da je voda najbolj zdrava, a bo verjetno večina brez premisleka za žejo izbrala sladek sok. A ponj ni treba v trgovino, lahko ga pomagajo narediti kar sami iz regratovih cvetov. Namesto nabiranja travniškega cvetja, kar je še posebno ljubo deklicam, jim zaupajte pomembno nalogo trganja regratovih cvetov. Ob tem izkoristite priložnost in jim, sploh če že hodijo v šolo, razložite vsestranskost in koristi regrata, saj iz njegovih mladih zelenih listov pripravljamo zdrave spomladanske solate, pozneje, ko zacveti, pa so cvetovi odlični za izdelavo sirupa ali čaja. In ker za pripravo sirupa iz enega litra vode potrebujemo vsaj 100 rumenih cvetov – če jih bo več, bo okus še bolj intenziven –, bodo otroci pri nabiranju utrjevali še štetje.Regrat bo šel v lonec z vodo, sladkorjem in limono ali citronsko kislino. Marjetke in ivanjščice pa na glavo! Med dejavnostmi, ki nikoli ne pridejo iz mode, je gotovo spletanje venčkov iz marjetic, regratovih cvetov ali ivanjščic. Postopek je vselej enak. V prvem koraku naberemo izbrane cvetlice, nato pa je najenostavnejše, če vzdolž stebelca z nohtom naredimo luknjico. Skoznjo potegnemo stebelce druge rožice, ki se pri cvetu zatakne v luknjici. Tudi v stebelce druge cvetlice naredimo vzdolžno luknjico in skoznjo potegnemo novo cvetlico. To delamo tako dolgo, dokler nismo zadovoljni z dolžino cvetlične verige, ki jo sklenemo tako, da skozi luknjico zadnjega stebelca potegnemo cvet prve cvetlice. To je najenostavnejše spletanje venčka, ki bo šlo od rok tudi nekoliko mlajšim.Tisti nekoliko večji in spretnejši pa lahko izberete travniške cvetlice z daljšimi stebli, morda zgolj ivanjščice, ali pa se odločite za kronico iz različnih vrst cvetja. Tudi v tem primeru sprva naberite več rož, tokrat potrebujete dolga stebla. Začnete s »šopkom« treh rož, ki ga pod cvetovi ovijete s cvetlico ali dvema, kar zaključite z zankico. Na to novo steblo znova prečno ovijete cvetlico ali dve. In tako naprej, dokler ne boste zadovoljni z dolžino.