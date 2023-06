Lepa tura za kolesarske navdušence: po rimski cesti do 800-letne lipe

Od Ivančne Gorice mimo Višnje Gore in Žužemberka je v rimski dobi potekal jugovzhodni del omrežja emonskega cestnega križa. Po zgodovinsko in turistično še dokaj neprepoznavni poti nekdanje rimske ceste Emona–Neviodunum–Siscia se že vrsto let popeljejo kolesarji in popotniki TD Suha krajina, TD Ivančna Gorica in Zavoda Prijetno domače.

Kolesarji Športnega društva Fratko

V začetku junija so se po trasi, ki ponekod poteka po dobro vidni pradavni rimski cesti in mimo sodobnih prometnic, že 26. popeljali iz dveh smeri – iz Ivančne Gorice in z nekdaj bogatega železarskega kraja Dvor – do istega cilja, in sicer pri stoletni lipi v Valični vasi. Kolesarje z žužemberške strani je na Cviblju pozdravil in jih s tekočim okrepčilom navdahnil žužemberški župan Jože Papež.

Najmlajša Gaja Hrovat iz Zalisca in Bine Mišmaš iz Stavče vasi v družbi Tatjane Skubic in Vlada Kostevca, predsednice oz. predsednika turističnega društva FOTOGRAFIJE: SLAVKO MIRTIČ

Med potjo so občudovali številne naravne in kulturne znamenitosti, med drugim miljni kamen v Ivančni Gorici, ostanke plavža na Dvoru, Naralov pil v Trebči vasi, cerkev sv. Marjete pri Vrhu in etnološko zbirko Nosetovih v Bojanjem Vrhu. V Valični vasi so jih pri stari vališki lipi prijazno sprejeli domačini, nagovorila pa Andrejka Miše Glavič, direktorica občinske uprave Občine Ivančna Gorica. »Stojimo pred skoraj 800 let staro lipo, ob kapelici in kužnem znamenju, kjer so se vršile gorske sodbe,« je dejala Miše Glavičeva in dodala, da je v kraju še vrsto pomembnih kulturnih spomenikov.

Vaščanka Valične vasi in direktorica občinske uprave Občine Ivančna Gorica Andrejka Miše Glavič jim je zaželela dobrodošlico.

26 voženj so že pripravili.

Več praktičnih nagrad

Nekoč so vaški možje pod staro lipo za kamnito mizo z 12 kamni razsojali o zemljiških sporih in drugih nečednostih. Predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc in predsednica TD Ivančna Gorica Tatjana Skubic sta podelila več praktičnih nagrad udeležencem v različnih kategorijah, med drugim so jih prejeli najstarejši kolesarji Franc Gliha, kolesarka Polona Hrovat Kmet iz Športnega društva Fratko ter najmlajša Gaja Hrovat iz Zalisca in Bine Mišmaš iz Stavče vasi. Za kulturni predah sta poskrbela Primož Pasar in Ema Grünbacher.

Na travniku na poti od Ivančne Gorice so izjemne sledi kamnite rimske ceste.