Leonardo DiCaprio: Imamo samo še devet let

Leonardo DiCaprio, ki ga lahko trenutno spremljamo v filmski uspešnici Don't Look Up, je opisal nekatere posledice, s katerimi se bo planet soočil, če pustimo, da se temperature dvignejo za 1,5 stopinje Celzija, vključno s segrevanjem in zakisanjem oceanov.

V pogovoru za Deadline je dejal: »V življenju imam dve veliki strasti. To sta igra ter zaščita naše narave in opozarjanje na podnebno krizo. Mislim, da po vsem svetu vlada zaskrbljenost zaradi dejstva, da oblasti, zasebni sektorji, vlade, ne izvajajo prehoda dovolj hitro. Imamo dobesedno samo še devet let.« Nadalje je dodal: »Pomembno je, da ti, kot posameznik, sodeluješ. Glasovati moraš za ljudi, ki jim je mar za to vprašanje in znanost jemati resno. In nikoli ne bi smeli izvoliti voditeljev – na državni ali mestni ravni – ki ne poslušajo znanosti.«

Čaka nas zakisanje oceanov

Ko je govoril o višanju temperatur, je povedal: »Če se temperature dvignejo za 1,5 stopinje, trčimo ob določeno točko v naravi, se bomo soočali s segrevanjem in zakisanjem naših oceanov. Večino ogljika, ki smo ga izpustili v ozračje, so zdaj absorbirali oceani. Pravega vpliva podnebnih sprememb še ne čutimo in naši oceani se že zdaj segrevajo z rekordno hitrostjo. Vsako leto je bolj vroče kot prejšnje, in to se ne ustavi. Tega ne bomo videli.«

Ko se poglobi v devetletno obdobje, ki ga imamo, in ali je to nepopravljivo, pravi: »Ko dosežemo točko, kjer se talita led, tundra ter Grenlandija in Arktika začneta sproščati še več ogljika ... no, saj smo že videli, kaj se zgodi.«

Svoj pogovor zaključi s filmom Don't Look Up: »Zelo sem ponosen, da ustvarja pogovor. Kdo ve, ali lahko film kdaj kaj spremeni, vsekakor pa sem ponosen, da sem del takšne umetnine. Kot pravi Jennifer Lawrence v filmu, smo vsaj poskusili.«