Legova formula E

Elektrifikacija dirkaških športov je prišla tudi v svet legokock. Danski Lego ima v seriji technic pravo formulo E, in sicer Porschejev bolid 99X electric, ki sicer ni med največjimi in najpodrobnejšimi modeli, a bo s 422 sestavnimi delci zagotovo navdušil ljubitelje formule E in nemškega Porscheja. Technic set 42137 natančno posnema električno formulo, v nasprotju z originalom pa ga poganja »motorček« na vzmet; saj veste, takšen, ki ga potegnemo nazaj, nato pa avtomobilček sam odbezlja naprej.

Pravzaprav sta v Legovem modelu dva motorčka, z uporabo aplikacije Lego Technic AR pa lahko formulo E postavimo v okolje obogatene resničnosti in tekmujemo na navideznih progah s pomočjo pametnega telefona. Avtomobil poskeniramo z aplikacijo, nakar lahko tekmujemo oziroma izpolnjujemo naloge v obogateni resničnosti. In čeprav gre za manjši Technicov model, kockasti porsche sploh ni majhen, saj je dolg 31 centimetrov, širok 12 in visok šest centimetrov. Niti cena ni previsoka: v uradni Legovi spletni trgovini je treba zanj odšteti cent manj kot 50 evrov, da se ga najti tudi za kak evro manj.