Danski Lego se je lotil še ene klasike, a tokrat v moderni preobleki. Ford mustang shelby GT500 je naslednik legendarnega shelbyja iz šestdesetih let. Sodobni ima v resničnem življenju prisilno polnjeni 5,2-litrski osemvaljnik, ki razvije 755 konjskih moči, v Evropi pa zaradi drugačnih cestnih predpisov ni na prodaj.

Ljubitelji ameriških mišičnjakov si lahko (za precej manj denarja) omislijo Legov set 42138 iz serije Technic, ki ima 544 sestavnih delov in dva »napenjalna« motorčka. Sestavljanje ni zahtevno, saj avtomobil nima delujočega krmila ali premikajočega se motorja, menjalnika in kardana tako kot nekateri dražji in neprimerno natančnejši modeli, prav tako se ne da odpreti vrat; lahko pa odpremo pokrov motorja.

Čeprav je legokockasti shelby bolj igrača kot pravi konstruktorski model, pa je dovolj podroben tudi za prave ljubitelje ameriških športnih avtomobilov. S pomočjo Legove mobilne aplikacije Technic AR lahko iz katere koli površine naredimo virtualno dirkališče oziroma poligon, na katerem preizkušamo svoje sposobnosti (čeprav tale avtek vozi le naravnost). Legov shelby GT500 v spletnih trgovinah stane okoli petdeset evrov, v dolžino meri 27 cm, širok je 12, visok pa osem centimetrov.