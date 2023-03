Legendarni športni avtomobil: to je rohneči bik iz Sant'Agate (FOTO)

​Ferruccio Lamborghini se najprej niti ni ukvarjal z avtomobili. Po koncu druge svetovne vojne, med katero je bil vojaški pilot, se je uveljavil z izdelavo traktorjev in drugih kmetijskih strojev. Rad pa je imel športne avtomobile, doma je imel dva ferrarija, pogosto so s prijatelji za zabavo tekmovali.

A tudi za tako slovito znamko je imel različne pripombe, recimo na sklopko, ki jo je znal izboljšati. Enzo Ferrari njegovih nasvetov ni hotel upoštevati in mu je zabrusil, naj vozi svoje traktorje. Užaljeni Lamborghini se je odločil, da si bo kar sam naredil (naj)boljšega.

Tovarnico, bolje manufakturo, je leta 1963 v komaj treh mesecih postavil v kraju Sant'Agata Bolognese. Prvi model, ki je iz nje pripeljal, je bil 350 GT, prvič pa je širše zaslovel z miuro. S sredinsko nameščenim štirilitrskim dvanajstvaljnikom in zadnjim pogonom je ob predstavitvi leta 1966 požela veliko navdušenje in pri novinarjih dobila vzdevek super športni avtomobil.

Še danes velja za predmet občudovanja. Naš kolega Bruno Kuzmin je v knjigi Avtomobili naše in vaše mladosti – od strasti do naložbe zbral 64 modelov, novodobnih legend, ki jih je v mnogih letih predstavil na Delovih straneh. Ko smo ga vprašali, katerega bi izpostavil, če bi moral izbrati le enega, je bil jasen: »To je lamborghini miura, eden najbolj tehnično imenitnih, oblikovno prefinjenih in frajerskih avtomobilov vseh časov.«

Miura in drugi biki

Izdelali so nekaj več kot 700 miur; danes veljajo za dragocene klasike, katerih cene na dražbah dosegajo od enega do treh milijonov evrov. Tako miuro kot še druge najbolj prepoznavne modele z značko bika je oblikoval Marcelo Gandini, ki je delal pri Bertoneju. Po mnenju našega oblikovalca Georga Gedla je Gandini eden največjih avtomobilskih dizajnerjev sploh.

Ferruccio Lamborghini ob modelu espada in enem od traktorjev, s katerimi se je ukvarjal pred športnimi avtomobili. FOTO: Lamborghini

Miura je dobila ime po pasmi španskih borbenih bikov, Ferruccio Lamborghini, ki je imel to znamenje tudi v horoskopu, je ta način poimenovanja nadaljeval, z nekaj izjemami to traja do danes. Sam je imel nadvse rad model espada, ki je bil malo večji štirisedežnik, pravi gran turismo svojega časa. Med legendarnimi modeli je bil countach, ki so ga kot prototip predstavili leta 1971, izdelovali pa kar do leta 1990, ko ga je že pod novimi lastniki zamenjal diablo.

Novi lastniki

Lamborghiniju v 70. letih ni šlo več dobro, naftna in finančna kriza sta opravili svoje. Večino poslov je prodal, tudi avtomobile. Ti so imeli nato različne lastnike, od ameriškega Chryslerja do finančnikov iz Malezije. To so bili časi, ko so po Evropi usahnila ali pod nove lastnike prešla marsikatera dotlej slovita športna imena.

Ferrucio Lamborghini je umrl leta 1993. Po letih negotovosti je slovito avtomobilsko znamko leta 1998 prevzel Volkswagen. Bili so pomisleki, kako se bo vroča italijanska kri ujela s hladno racionalnimi Nemci. Tudi premierni nastop je imel slab znak. Prvi model pod njihovim okriljem, murcielago, ki so ga pripravili kot naslednika diabla, naj bi bil velika zvezda avtomobilske razstave v Frankfurtu. A prvi dan razstave je obiskovalce doletela novica o napadu na nebotičnika v New Yorku; avtomobili so tisti hip postali precej nepomembni.

9233 kupcev so imeli lani.

Murcielagu, ki ga je zasnoval oblikovalec Luc Donckerwolke, je kljub temu uspelo, tako kot malce kasneje manjšemu gallardu, pa nato njunima naslednikoma aventadorju in hurracanu. Vsi so zelo nizki dvosedi, z značilnimi ostrimi zunanjimi linijami, ki jih Lamborghini ohranja do danes.

Od 200 do 9233

Podjetje, ki je še sredi 90. let prejšnjega stoletja izdelalo komaj 200 avtomobilov na leto, je v novem tisočletju stalno raslo. Lani so imeli točno 9233 kupcev, kar je bil še naslednji v vrsti rekordov, za desetino so izboljšali posel iz leta 2021. Cene njihovih avtomobilov so nekje med 200.000 in 400.000 evri. Nikoli jim nihče ni odrekal izjemnih zmogljivosti, a očitno so nemški lastniki le zagotovili več trajne kakovosti in zanesljivo delovanje.

Leta 2008 so prikazali študijo estoque, ki je znova napovedovala štirisedežni model v obliki nekaj prostornejše športne limuzine, a takšnega izdelka do danes niso dali v proizvodnjo. Niso pa se mogli upreti splošnim tržnim smernicam. Kot se je izkazalo, z razlogom: med tremi modeli, ki jih imajo v paleti, kar polovico prodaje predstavlja super suv urus.

Lamborghini ohranja značilne ostre zunanje linije.

Kot je pred kratkim dejal Stephan Winkelman, zdaj že dolgoletni direktor Lamborghinija, je njihova največja težava, da prodajo več avtomobilov, kot jih lahko izdelajo; čakalna vrsta je leto in pol. V tem trenutku imajo tri tisoč prednaročil za prihajajočo novo izdajo modela aventador. Lani so začeli dobavljati še primerke omejene serije 112 vozil sveže pripravljenega modela countach.

Hibridi in slovo dvanajstvaljnika

V Sant'Agati so usmerjeni v hibridizacijo, kar pomeni, da bencinskim motorjem dodajajo električni pogon, tudi v novem aventadorju. Poslavljajo pa se od največjega ikonskega 12-valjnega motorja, kar bencinski navdušenci težko sprejemajo. Podjetje je že leta 2017 pripravilo zelo futuristično, povsem električno študijo terzo millenio, mi pa se lahko le vprašamo, kako daleč ali blizu je pravzaprav povsem električni lambo.