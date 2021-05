Legendarne Lego kocke: izganjalec duhov

Nadnaravna komedija Izganjalci duhov (Ghostbusters) iz leta 1984 je bila svetovna uspešnica, ki smo jo v nasprotju z nekaterimi drugimi socialističnimi državami gledali tudi v kinih nekdanje skupne domovine. In ker se Hollywood rad ponavlja, so leta 2016 izdali remake, ki so ga pri nas pustili z istim naslovom, čeprav je bila ekipa, ki lovi zlobna nadnaravna bitja, ženskega spola, tako da bi bil primernejši naslov Izganjalke duhov.



Zdaj prihaja še en film iz franšize z naslovom Izganjalci duhov: Zapuščina, v katerem poleg nove in stare igralske zasedbe (gre za direktno nadaljevanje drugega dela filma iz leta 1989) nastopa tudi legendarni avto ECTO-1, ki so se ga lotili tudi pri danskem proizvajalcu igrač Lego. Gre za konkreten set s številko 10274, ki stane malenkost manj kot dvesto evrov.



Že cena nam pove, da je to natančno izdelan model oziroma kockasta kopija močno predelanega Cadillacovega rešilnega avtomobila miller-meteor iz leta 1959. ECTO-1 ima delujoče krmilo, odpirajoča se vrata, past za duhove, izvlekljiv sedež, protonski paket, opremo za iskanje duhov in celo vrsto drugih zabavnih podrobnosti. Avto je velik 47 x 16,5 x 22,5 cm in je krasen primerek iznajdljivosti danskih mojstrov kock.

