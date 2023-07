Legenda pravi, da je nekoč pripadala templjarjem

Podobno kot celotno Prekmurje je tudi rahlo hribovito območje Goričkega polno kulturnih in zgodovinskih znamenitosti in zanimivosti, ki navdušujejo goste iz vse Slovenije in tujine. Območij, ki jih je vredno obiskati, je ogromno, in mednje vsekakor spada vas Selo na obrobju vzhodnega Goričkega. Tipično razloženo naselje, v katerem živi okoli 250 duš, leži na nadmorski višini 295 metrov, iz njega pa se odcepi cesta v bližnjo Čikečko vas in naprej v Motvarjevce, Kobilje, Dobrovnik ...

Obiskovalci radi spoznavajo Rotundo sv. Nikolaja in device Marije.

Na dnu Selanske doline je edinstvena opečna romanska rotunda. Pred cerkvico stoji informativna tabla, s pomočjo katere med drugim izvemo, da naj bi po legendi sprva pripadala templjarjem, a resnica o tem še naprej ostaja zavita v tančico skrivnosti. V pisnih virih se kraj Selo (Lak) prvič omenja sredi 14. stoletja, okroglo svetišče pa je arhitekturno odličen ostanek domnevno obsežnejše srednjeveške monastične postojanke.

Že ob prihodu v Selo je jasno, da si tam dobrodošel.

Vedno pogosteje si jo izberejo pari za poročni obred.

Poslikava v kupoli

Notranjost cerkve je bila najverjetneje prvič poslikana okrog leta 1300. Od takratnih poslikav se je obdržala zgodnjegotska v apnenem beležu izvedena kompozicija Pohoda in poklona treh modrih. Okrog leta 1300 se je nekemu učenemu menihu menda pojavila teološko poglobljena predstava Kristusovega pasijona. S simboli evangelistov, Prestolom milosti in Vstalim Kristusom v kupoli so menihovo videnje nato v fresko prenesli neznani slikarji okrog leta 1410. Nekdanji gotski krilni oltar iz okrog leta 1490, ki je danes spravljen v madžarski Narodni galeriji v Budimpešti, je nadomestila baročna podoba Križanja. Rotunda je bila prezidana v letih 1845 in 1846, današnjo, deloma rekonstruirano romansko podobo pa so ji povrnili po obsežnih konservatorskih in restavratorskih delih leta 1956. Poslikava v kupoli je bila restavrirana leta 1980.

Ob takšnem pogledu niti ne preseneča, da prihaja v ta del Slovenije vedno več turistov.

Obljubiti večno ljubezen

Rotunda v Selu vsako leto privabi več tisoč turistov in vedno več parov, ki si želijo v njej obljubiti večno ljubezen. Med obiskovalci ne manjka osnovnošolcev in srednješolcev iz Slovenije in Madžarske, rada jo obiščejo razna društva in upokojenci ter druge zaključene skupine, ki se potepajo po Prekmurju in v svoj repertoar vključijo ogled rotunde v Selu. Cerkvica je priljubljena tudi med kolesarji, ki tako rekreacijo združijo z ogledom zgodovinske in kulturne znamenitosti.

V bližini je leseni zvonik.