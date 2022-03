Le zakaj ne bi razvajali muce?

Mačke so ustvarjene za uživanje, se strinjajo njihovi številni zadovoljni lastniki, ki se lahko s svojo ljubljenko crkljajo in igrajo ure in ure. No, dokler simpatični kosmatinki zabava ustreza, kakopak, jasno je, da zna muca postaviti svoje meje gospodarju, ki potrebe in želje svoje prijateljice dosledno upošteva.

Ne nazadnje so še v starem Egiptu veljale za polbožanska bitja, ki so pri vladarjih uživala poseben ugled in spoštovanje, le zakaj bi bila njihova vloga dandanes kaj manjša!

Vsak dan je praznik

Da so tako zelo posebne, potrjuje tudi svetovni dan mačk 8. avgusta, praznikov, namenjenih tej simpatični in svojeglavi hišni ljubljenki, pa je v letu kar več. Denimo, 28. marca so najbolj goreči ljubitelji proslavili dan spoštovanja mačk, ki najverjetneje izvira še iz leta 1384. Takrat naj bi namreč angleški kralj Rihard II. izdal poseben odlok, s katerim je podanikom prepovedal uživanje njihovega mesa.

Igrača, v kateri se skriva priboljšek, je prava stvar! FOTO: Gabes1976/Getty Images

S tem je potrdil kosmatinkin posebni status na dvoru, zato naj bi vsakega 28. marca tem ljubljenkam posvetili dodatno pozornost in jih kar se da razvajali. Če ste morda praznik spregledali ali niste vedeli zanj, nič ne de, vaša ljubljenka se razvajanju tudi preostale dni v letu ne bo upirala, zato ponujamo nekaj predlogov, kako ji izkazati posebno naklonjenost in hvaležnost za njeno neprecenljivo družbo.

Denimo, s treningom. Nepoznavalci trdijo, da se mačk ne da izuriti, a izkušeni vedo, da to ne drži. Le gospodar mora biti vztrajen, vaje pa zabavne, in naša prijateljica se bo povsem zatopila v nov režim! Strokovnjaki priporočajo uporabo klikerja, na katerega se mačke rade odzivajo, vsekakor pa si velja zapomniti: mačke sodelujejo le ob pozitivni spodbudi, najraje v obliki priboljškov, kazen jih nikoli ne motivira.

Po trdem treningu si muca zasluži počitek, še pred tem pa ji bo nedvomno prijala – masaža. Z božanjem si bomo zanesljivo utrli pot do mačjega srca, masaža pa je lahko še dodatna nagrada. O primerni tehniki, ki upošteva anatomijo naše ljubljenke, se posvetujmo s strokovnjakom.

Z božanjem si bomo zanesljivo utrli pot do mačjega srca.

Če nam ne dišijo učne in terapevtske metode, lahko ostanemo tudi v povsem domačih vodah. Denimo, pri igri. Mački podarimo novo igračo, lahko ji jo tudi izdelamo, morda je to lahko tudi kakšen človeški pripomoček ali predmet, ki ga sicer dosledno skrivamo pred hitrimi tačkami. Na primer, lasnica, elastika, krtača, nogavica ...

Pritegujejo jih najrazličnejše stvari, morda ji lahko katero s prepovedanega seznama (če seveda zanjo ni nevarna) končno odstopimo. Veselje bo neskončno! Mačke obožujejo skrivalnice, sploh če morajo iskati priboljške: na kos odsluženega blaga našijemo manjše kose različnih oblik in barv z odprtinicami, v katere skrijemo dobrote, muca jih iskala bo z največjo vnemo (in navdušenim praskanjem)!

Ob koncu treninga sledi masaža.

Seveda ga ni čez počitek, jasno je, da prisegajo na mehko udobje in toplino. Prostor si zelo rade izborijo kar same, naloga ljubečega lastnika pa je, da ji priskrbi prijetno ležišče. Nova blazina ali odeja jih bo nadvse razveselila, sladke sanje so po dnevu razvajanja zagotovljene ...