Le še spregovoriti bi moral

Zelo hitro dojamejo, kdaj so nekaj ušpičili. FOTO: Mexitographer/Getty Images

Radi bi pomagali

Ne poznajo občutka krivde, ampak strah.

Mnogi ljubeči lastniki psov povedo, da njihov kuža zmore vse, le govoriti ne. Pa še do tega jim ne manjka prav veliko: psi namreč s pogledi, gibi in različnimi vzorci vedenja jasno kažejo svoje telesno in duševno počutje, pričakovanja, odnos do lastnika ali pa popolnega neznanca, prav tako razumejo občutja članov svoje človeške družine.Pozoren lastnik zmore prebrati govorico telesa svojega najbolj vdanega prijatelja, pojasnjujejo strokovnjaki, pes pa je lahko gospodarju neusahljiv vir utehe in podpore.Nedavna ameriška anketa je pokazala, da skoraj 60 odstotkov lastnikov v vsakem trenutku zmore oceniti, kaj si njihov kuža želi ali občuti. Največkrat jim izražajo lakoto in željo po sprehodu: oblizovanje, cviljenje, lajež, vrtenje v krogih, drezanje s smrčkom in mahanje z repom sporočajo najpogostejše potrebe, pri vsem tem pa opazujejo gospodarjev obraz in nestrpno pričakujejo, kdaj bo razumel njihov signal.Ljubeči lastniki običajno nemudoma razumejo pasje sporočilo in se nanj odzovejo, številni gospodarji pa ugotavljajo, da so psi pravi mojstri za prepoznavanje izrazov in mimike na človeškem obrazu. Prek teh lahko razvozlajo gospodarjevo razpoloženje in počutje ter se na to tudi ustrezno odzovejo: mu ponudijo bližino in tolažbo, ko je žalosten, se umaknejo na varno, če je jezen. Običajno sledijo našim občutkom: če smo veseli, z nami skačejo od sreče, če smo žalostni, tudi sami solidarno povesijo pogled in rep ter nas z lizanjem in tesno bližino poskušajo osrečiti.In zelo dobro vedo tudi, kdaj smo jezni, ker so nekaj ušpičili: kuža zelo hitro razvozla odziv gospodarja, ki je ravno odkril pogrizen kos pohištva, prežvečen čevelj ali pa razkopano zemljo v lončnici. A pozor, kot opozarjajo strokovnjaki, žalosten pogled in sklonjena glava ne ponazarjata njegove krivde, temveč strah, ki ga sprožimo z vpitjem in kriljenjem z rokami.