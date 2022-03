Le o čem psi sanjajo?

Kakovosten spanec je dragocen tako za ljudi kakor za pse, zato moramo svojemu najboljšemu prijatelju zagotoviti dovolj nočnega počitka in predvsem udobno in toplo okolje, v katerem se bo počutil varnega. Strokovnjaki s Harvarda so nedavno ovrgli prepričanje, da kužki venomer sanjarijo o tekanju na cvetočem travniku in divjem lovu na zajce ter srne: če ne živite ravno sredi neokrnjene narave, so sanje vašega ljubljenca najverjetneje povsem drugačne.

Grde sanje

In zelo verjetno podobne vašim, kajti tudi psom se največkrat sanja o znanih ljudeh (in živalih) v njihovem življenju, v snu pa velikokrat podoživljajo vsakodnevno dogajanje. Če želimo torej psu omogočiti kar najslajše sanje, mu moramo zagotoviti tudi zadovoljstva poln vsakdanjik z veliko gibanja, ki ga bo prijetno utrudilo in zazibalo v prijeten spanec. Psi, ki živijo v nezdravem okolju in niso deležni prijaznega družinskega življenja, razvijejo nemirne spalne vzorce, medtem ko tisti, ki vsak dan doživljajo ljubezen in prijateljstvo, občutijo srečo tudi v spanju.

Mladiči, ki so se komajda ločili od mame, v snu pogosteje cvilijo. FOTO: John Tsotras/Getty Images

Grde sanje pogosto spremljata tudi občasno cviljenje in tresenje, in čeprav bi svojega štirinožnega prijatelja radi obvarovali pred nočno moro, strokovnjaki odsvetujejo prebujanje, saj bi ga to lahko še bolj prestrašilo, nagonsko pa bi lahko v strahu celo opraskal ali ugriznil. Za prebujanje se odločimo le takrat, ko nas skrbi, da je v stiski ali bolečini. Nežno ga pokličemo po imenu, dotikanju pa se raje izogibamo, dokler ni povsem buden.

V spanju se oglašajo predvsem mlajši psi.

Cviljenje ni nujno znak neprijetnih sanj, lahko gre zgolj za skupek naključnih in nepovezanih glasov, ki spremljajo pasji spanec, je pa nočno oglašanje pogostejše pri mlajših psih, sploh mladičih, ki so se šele ločili od mame in zaživeli v novem domu. Psi velikokrat cvilijo tudi zaradi strahu, denimo med nevihto ali ognjemetom, v ozadju pa sta lahko seveda tudi bolečina ali nelagodje. Če se cviljenje pojavi iznenada in kmalu ne poneha, se vsekakor velja posvetovati z veterinarjem.