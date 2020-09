Laminata ne čistimo s kisom

Preveč vlage mu škoduje

V mnogih domovih klasični parket nadomešča laminat, ki je v primerjavi s prvim trpežnejši, preprostejši za polaganje in tudi cenovno ugodnejši. Res je sicer, da obstaja veliko vrst, ki se med seboj ne razlikujejo le po zunanjem videzu, temveč tudi po cenovnem razredu, nekaj pa je skupnega vsem: da bi tovrstna talna obloga dolgo služila svojemu namenu, jo je treba pravilno čistiti in vzdrževati. Kaj je pri tem dobro upoštevati?Preveč vlage in laminat nista dobra kombinacija. Prav tako ga ni dobro čistiti s parnimi čistilci, saj previsoke temperature poškodujejo njegov vrhnji sloj.Da grobi postopki čiščenja sploh ne bi bili potrebni, je priporočljivo večje madeže, ki nastanejo zaradi razlite tekočine, hrane, ki pristane na tleh, ali blata, ki se na talne obloge prenese z obutvijo, takoj očistiti, med brisanjem pa upoštevati nekaj preprostih pravil.Redno čiščenje tovrstnih oblog podaljšuje njihov prvotni videz in uporabnost, zato je laminatna tla priporočljivo vsak dan obrisati z vodo oziroma vlažno krpo iz mikrovlaken ali bombaža.Ob temeljitejšem čiščenju petim litrom vode dodajte nekaj kapljic detergenta za posodo, primeren je tudi otroški šampon. Nikoli ne uporabljajte čistil na osnovi olja, saj jih je težje odstraniti s površine, ki lahko zato postane nevarno drsališče.V pripravljeno mešanico pomočite krpo ali močo, ju dobro ožmite in pometena ali posesana tla večkrat obrišite. Pri zadnjem brisanju vzemite suho krpo in z njo poskrbite, da bo na površini ostalo čim manj vlage.Čistila, ki vsebujejo veliko kisline, med katera spada tudi kis, niso najboljša ideja, saj poškodujejo zaščitni sloj laminata. Boljša izbira je prej omenjena mešanica, lahko pa si priskrbite posebna čistila za tla. Pred uporabo se prepričajte, da so primerna za čiščenje vaše talne obloge.Še tako previdnim se lahko zgodi, da se laminatna tla razbarvajo. Največkrat je to posledica uporabe neprimernih čistil ali prepogostega čiščenja z agresivnimi sredstvi.Včasih je krivo dejstvo, da je položen na mesta, kjer se veliko hodi ali nanje sije močno sonce. V vseh primerih je edina rešitev zamenjava starih desk z novimi, priporočljivo je tudi namestiti trpežne preproge.