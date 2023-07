Lahko takšno fotografijo posnamete s telefonom?

Pametni telefon Huawei P60 Pro je podedoval odličnost predhodnikov družine Huawei P in obenem naredil nov preboj na področju optičnega sistema in estetskega oblikovanja. Ima popolnoma nadgrajen optični sistem in kot prvi v industriji telefoto kamero s povečano občutljivostjo na svetlobo v sklopu zadnjih kamer. Objektiv Ultra Lighting telefoto kamere poveča vnos svetlobe, a ne vpliva na tanko in lahko zgradbo ohišja.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Huawei