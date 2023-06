Lahko so unikatno darilo, ljubke in mehke morske živali

Ko enkrat usvojimo veščino šivanja, ne bo treba več otrokom kupovati mehkih igrač niti okrasnih blazin in dodatkov za otroške sobe. V slednjih pričaramo poletje z morskimi živalmi. Blago zanje izberemo skupaj z najmlajšimi, ker bodo med njimi živeli, je pomembno, da so jim všeč. Če jih bomo podarili, pa se ravnamo po lastnem okusu ali za mnenje povprašamo obdarjenca, izberemo lahko tudi tkanino, ki se bo skladala z že obstoječo opremo. Najbolj enostavne za izdelavo so ribe, hobotnice bodo zahtevale nekoliko več časa in spretnosti.

Hobotnice z bolj okroglimi lovkami FOTO: Kevin Bercy, Getty Images

Da bi izdelali ribo, na papir narišemo čim bolj poenostavljeno obliko teh morskih živali, velikost izberemo po želji. Pri velikosti je treba paziti predvsem na to, da dodamo centimeter za šiv in upoštevamo, da bomo pozneje žival še napolnili, zato bo končni rezultat manjši kot risba na papirju. Obliko izrežemo in z bucikami pritrdimo na izbrano blago, s krojaško kredo obrišemo, šablono prestavimo na drug kos blaga (uporabimo lahko blago različnih barv ali vzorcev), jo ponovno pritrdimo in obrišemo. Oba dela ribe izrežemo, drugega položimo na drugega tako, da se stikata s pravo stranjo, in zašijemo skupaj.

Uporabimo lahko kosme vate ali sintetično polnilo. FOTO: Unwanus, Getty Images

Za oči uporabimo gumbe ali jih izrežemo iz filca in na žival prilepimo z lepilom za tekstil.

Po želji

Pustimo le odprtino, ki bo dovolj velika, da bomo skoznjo spravili polnilo. Ribo obrnemo s pravo stranjo navzven in napolnimo: uporabimo lahko kosme vate ali sintetično polnilo, ki ga kupimo v trgovini z metrskim blagom ali v trgovini s pripomočki za ustvarjalce. Na koncu zašijemo še to odprtino in po želji ribi dodamo oči in plavuti. Za oči lahko uporabimo gumbe, plavuti pa izrežemo iz blaga, ki je ostalo, ali iz kosa filca poljubne barve, ter ju ročno prišijemo na vsako stran trupa. Na enak način lahko izdelamo morskega konjička in morsko zvezdo, tudi rakovico.

Najbolj enostavno naredimo ribo.

Izdelamo lahko vse vrste morskih živali. FOTO: Kira-yan, Getty Images

Za hobotnico potrebujemo nekoliko več delov. Za trup oziroma glavo na papir narišemo listu podobno obliko z zašiljenima koncema in izbočenim osrednjim delom, ga izrežemo in na blago obrišemo štirikrat. Dele izrežemo in robove zašijemo skupaj. Zapremo tudi zgornji del, skozi spodnjo odprtino pa natlačimo polnilo, da dobimo žogo. Na koncu odprtino zašijemo. Zdaj na papir narišemo lovko.

Za trup oziroma glavo hobotnice na papir narišemo listu podobno obliko z zašiljenima koncema in izbočenim osrednjim delom. FOTO: Mai Vu, Getty Images

Lahko je v obliki širšega in krajšega ali ožjega in daljšega ovala ali pa na eni strani zvita. Lovke na blago obrišemo šestnajstkrat, jih izrežemo ter po dve in dve sešijemo skupaj, pustimo odprtino, skozi katero jim bomo napolnili, na koncu zašijemo še to. Lovke zdaj ročno prišijemo na trup hobotnice. Za oči uporabimo gumbe ali iz črnega filca izrežemo dva kroga ter ju na trup enostavno prilepimo. Po želji hobotnici okrog vratu zavežemo pentljo ali ji to pritrdimo na glavo, ji dodamo kapo, sončna očala ali kateri drugi šaljivi dodatek.