Lagom – lahkotnost bivanja

Eno od načel švedske uravnoteženosti življenja izpostavlja, da nas denar osrečuje le do določene mere. Če smo revni, nas bo dotok denarja osrečil, če pa smo že premožni, zaradi njega ne bomo še srečnejši.

Ravnovesje v vsem

Tudi na tem področju moramo namreč doseči lagom ali ravnovesje – imeti ravno prav denarja, sicer pa je naša življenjska sreča odvisna od drugih dejavnikov. Lagom sicer ne podpira zapravljanja in vztraja pri poštenosti, zato je ključna sestavina švedskega recepta za uspešno življenje. Ko se zavedamo svojih osebnih potreb in potreb planeta, se naučimo porabljati manj, hkrati pa smo pripravljeni varčevati z viri. Zaradi zmerne, ozaveščene porabe tudi v našem domu ni odvečne krame in vlada spokoj, ki temelji na skandinavskem minimalizmu. Osvobojeni navlake, obsedenosti z materializmom in dolgotrajnega garanja kakovostneje zaživimo – brez stresa in razsipnosti. Hkrati znamo narediti korak nazaj in ukrotiti svoje misli, da ne begajo sem ter tja, in zaživimo bolj pristno in zbrano. Tako lažje sprejemamo slabe in dobre izkušnje in se spopadamo z njimi.