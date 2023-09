Kvarijo razpoloženje, povzročajo nervozo: tem petim barvam se v hiši izogibajte

Okolje, v katerem smo oziroma bivamo, vpliva na naše razpoloženje. Če torej v hiši ali stanovanju preživimo veliko časa, lahko notranjost, predvsem pa barve v njej, vplivajo na naše počutje.

Tash Bradley, psihologinja za barve in notranjo opremo, je pojasnila, da ima vsak izmed nas nekaj, kar se imenuje osebna barvna asociacija, kar pomeni, da barve v nas vzbudijo določena čustva. »Ko iščete barve za interjer, se mi zdi zelo pomembno razmisliti o tem, ali obstajajo takšne, ki v vas vzbudijo negativna čustva. Vam določene barve prikličejo slab spomin ali misel? To so barve, ki se jim je treba v celoti izogibati,« poudarja.

Tash pa je med drugim izpostavila tudi pet barv, ki na večino izmed nas vplivajo negativno, zato bi se jih morali že v osnovi izogibati.

Siva

Po besedah ​​Bradleyjeve siva ni najbolj posrečena barva, saj deluje mračno in duši prostor. Je tudi odtenek, na katerega svetloba zelo vpliva, zato ima lahko različne učinke na naše razpoloženje. Če torej želimo, je naša soba videti svetlejša in sveža, se izogibajmo sivi barvi.

Kričeče barve

Svetli in kričeči barvni odtenki, kot sta rumena ali ciklama, lahko negativno vplivajo na splošno razpoloženje. Sobe, v katerih prevladuje ena zelo nasičena barva, so na fotografijah resda videti neverjetno, toda dejansko bivanje v prostoru, prekritem s temi svetlimi odtenki, lahko v nas vzbudi tesnobo in razdraženost, pravijo strokovnjaki.

Rjava

Če pravilno kombinirate zemeljske in rjave odtenke, je lahko prostor videti popoln in udoben. Vendar pa lahko napačna uporaba rjave barve povzroči učinek mračnosti. »Ključ do oblikovanja z rjavo je v pravi osvetlitvi. Rjava bi se najbolje obnesla v manjših prostorih z malo svetlobe. In poskrbite, da boste temno rjav odtenek razbili z nekaj kontrasta, z nekaj svetlejšimi nevtralnimi ali zelenimi in rumenimi toni bo videti čudovito,« svetuje notranji oblikovalec Artem Kropovinsky.

Olivno zelena

Podobno kot rjava lahko tudi olivno zelena povzroči slabo voljo. Olivno zelena najbolje deluje v svetlih prostorih, polnih naravne svetlobe, dodati pa morate veliko svetlejših odtenkov, da bo imela pravi učinek.

Črna

Pri večini ljudi že samo misel na črno ustvarja negativnost. Ne barvajte vseh sten v sobi s črno barvo. Bolje bo, če pobarvate samo eno steno in še to ne v povsem črnem odtenku, temveč izberite njene mehkejše podtone.