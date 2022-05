Kuža se pase, a pozor: škropljeni travniki lahko povzročijo zastrupitev

Po dolgi zimi se je pomlad povsem razbohotila, naši pasji prijatelji pa so se znova razveselili prav posebnega priboljška – trave, ki si jo radi pogosto privoščijo, razlogov za to, po mnenju mnogih nenavadno vedenje pa je kar nekaj. Pa veste, zakaj se vaš kuža občasno pase kot kravica?

Morda je žejen

Najprej je treba poudariti, da so predniki naših ljubljenčkov, torej volkovi, redno uživali travo. Takšno vedenje je torej zapisano v genih našega psa, zato ga ne smemo preganjati ali mu tega prepovedati. Vsekakor pa je dobro opazovati in ugotoviti, v katerih okoliščinah se zateče na pašo; če ne gre za čisto veselje, je morda v ozadju vzrok, ki ga velja odpraviti. Kot najpogostejšo obrazložitev takšnega vedenja je slišati, da psi tako poskušajo spodbuditi bruhanje, nekateri povedo, da tako preganjajo slabost.

Trava lahko včasih tudi ponagaja prebavi. FOTO: Wavetop/Getty Images

A nič od tega ne drži povsem, pojasnjujejo strokovnjaki in za pasjo pašo ponujajo druge razlage. Na primer, kužke priteguje trava, saj z njo med drugim preganjajo žejo! Sploh če se je pes rad najé že na jutranjem sprehodu, ko je dobrodošla osvežitev gobčka. Rastline namreč vsebujejo veliko vode, ki je vašemu ljubljenčku sploh v poletnih dneh morda primanjkuje – poskrbite, da je njegova posoda vedno polna sveže vode!

Psi s travo morda želijo izločiti neželeni tujek, ki je med hlastanjem, kopanjem ali pa raziskovanjem zašel v njihov prebavni trakt. Trava se ovije okoli vsiljivca, da se tako lažje izloči skozi črevo. Nekateri pasjo pašo povezujejo s preganjanjem dolgčasa; ste prepričani, da se vaš najboljši prijatelj ne bi med sprehodom rad še malce poigral z vami? Poskusite, morda mu trava ne bo več zanimiva!

Mogoče je pod stresom, tudi psi imajo lahko skrbi in strahove, menijo nekateri. Iz trave lahko absorbirajo sladkor in se tako poživijo, z žvečenjem pa spodbujajo izločanje endorfinov oziroma hormonov sreče, ki jih sproščajo in spravljajo v dobro voljo.

Pozor, strupi!

Dejstvo je, da so psi po večini mesojede živali, rastlinski delež v njihovi prehrani je majhen. Če jim zagotavljamo uravnoteženo in kakovostno prehrano vsak dan, je jasno, da pes trave dejansko ne potrebuje. A trava je poleg vlaknin tudi zelo dober vir mineralov, vitaminov, klorofila in drugih hranil. Če mu primanjkuje katere od dragocenih snovi, bo posegel po travi, seveda ne kateri koli; pozorni lastniki dobro vedo, da so psi na travniku zelo izbirčni.

Morda želijo izločiti tujek ali pa jim je samo dolgčas.

Praviloma, kot rečeno, mu ne smemo onemogočati dostopa do trave, a včasih je to vendarle smiselno. Na primer, škropljeni travniki in polja lahko povzročijo resno zastrupitev, zato bodite previdni, kje se kuža pase, prav tako jih preusmerite s predelov, kjer rastejo jesenski podlesek, bela čmerika in šmarnica. Prva znaka zastrupitve sta močno slinjenje in bruhanje, nikar ne omahujmo z obiskom pri veterinarju!

Tudi sama trava, pa čeprav je neoporečna, je lahko vzrok za težave. Nekateri psi ne pojedo le nekaj bilk, ampak hlastajo kar za celimi šopi, pri tem pa pogoltnejo še kepo zemlje, kar lahko povzroči hudo zaporo. Prav tako lahko ostri robovi nekaterih bilk poškodujejo sluznico v gobčku, požiralniku ali črevesju, lahko pa se psu tudi zatakne v žrelu in oteži dihanje.

Škropljeni travniki in polja lahko povzročijo resno zastrupitev.

Tudi v tem primeru čim prej poiščemo veterinarsko pomoč! Psu se lahko trava zatakne tudi v anusu, kar je za našega prijatelja precej nadležno, zato se bo za samopomoč vlekel z zadnjico po tleh.