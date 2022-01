Kuščar se rad ljubkuje

Eksotični hišni ljubljenčki so zadnja leta čedalje bolj priljubljeni, bodoči lastniki pa si običajno želijo takšnih, ki ne zahtevajo veliko strokovnega znanja in pozornosti, njihova nega pa je enostavna. Bradata agama je kljub robatemu videzu kuščarja izjemno nežna, prilagodljiva in ljubeča žival, ki se nadvse naveže na lastnika in uživa v crkljanju, v ujetništvu pa doseže starost kar petnajst let.

V terariju je lahko samo en samec. FOTO: User10095428_393/Getty Images

Odrasle agame v povprečju zrastejo do 56 centimetrov dolžine (pritlikave le 35), spol pa je težko določljiv. Opredelimo jih lahko šele v odrasli dobi, ko ugotovimo, da imajo samci večjo glavo in širši repni koren; njihova brada je praviloma bolj obarvana, v splošnem so večji in imajo dve večji spolni izboklini pri anusu. Pri samicah je samo ena, lahko pa niti te ni. Samci so praviloma bolj živahni in teritorialni, strokovnjaki odsvetujejo, da bi v istem terariju živela dva.

Kljub tem razlikam pa zmote pri določitvi spola niso redke. Živali se med seboj sporazumevajo z govorico telesa, ko se počutijo ogrožene, pa napihnejo brado. Barva bradate agame, katere dom so puščave in polpuščave centralne Avstralije, je v naravi odvisna od peska, na katerem živi. V ujetništvu poznamo različne barvne različice, od rjave, rdeče, oranžne do rumene oziroma kombinacije teh.

Previdno z maščobami

Agame so v mladosti vsejede živali, v odrasli dobi pa pretežno rastlinojede, žuželke takrat uživajo le občasno. Ponudimo jih lahko čričke, murnčke, kobilice, med zelišči rman, trpotec, deteljo, travo, regrat, cikorijo, od zelenjave pa obožujejo listje peteršilja in korenja, regrat s cvetovi, radič in endivijo ter bučke, kumare in paprike, ki jih nastrgamo. Vedno naj imajo na voljo seno in čisto, pitno vodo v keramični posodici, kot dober vir kalcija je dobrodošla sipina kost. Agama potrebuje tudi vitaminsko-mineralne dodatke. Ličinke mokarjev in zofobov so lahko le občasen priboljšek, saj vsebujejo preveč maščob, premastne so tudi miške in drugi majhni glodavci.

Na lastnika se navežejo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Ustrezen in dovolj velik terarij bo bradati agami zagotavljal kakovosten življenjski prostor in dobro počutje, zato se pred izbiro dodobra podučimo o živali in njenih potrebah ter se posvetujemo s strokovnjakom. V terariju namestimo dve ali več neonskih cevi z ustreznim UV-spektrom, ki ji zagotavlja nujno potreben D-vitamin, in do dve žarnici, pod katerima se bo lahko grela; temperatura naj bo od 20° C ponoči in do 32° C čez dan, pod žarnico pa do 40° C; o času osvetlitve, ki je odvisen od letnega časa, se podučimo pri prodajalcu.

Stranice terarija lahko obdamo s ploščami iz hrasta plutovca ali živahno in svetlo barvno fototapeto, dno pa posujemo z zelo fino rdečo mivko. Dodamo korenine in skale iz umetne mase, po katerih se bo lahko naša bradata agama gibala, življenjski prostor ji lahko po posvetu s strokovnjakom popestrimo še s katero od nestrupenih rastlin, ki je ne bo pojedla.

Prezimovanje krepi zdravje in spolno moč.

Posebno poglavje je prezimovanje, saj bradate agame, ki napol hibernirajo v hladnem obdobju, živijo bistveno dlje, so bolj zdrave in se uspešneje razmnožujejo. Takrat jim postopoma zmanjšamo gretje in nazadnje postopoma izklopimo žarnice, živali ustvarimo temno in hladno okolje. Agama je v tem času manj aktivna, se ne prehranjuje, še vedno pa potrebuje vodo. Zimski počitek, med katerim živali ne motimo in ki traja okoli 10 tednov, spodbuja delovanje spolnih celic.